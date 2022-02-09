فيديو انقاذ طفل سقط في بئر في اليابان يجتاح شبكات التواصل

ملايين المشاهدات حصدها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروه أنه لعملية إنقاذ طفل سقط في بئر في اليابان، البلد الذي يثير التقدّم التقني والعلميّ فيه الكثير من المنشورات المبالغ بها. إلا أن الادعاء غير صحيح، والفيديو لا علاقة له باليابان بل هو مصوّر في الصين.

يظهر في الفيديو عناصر إنقاذ وآليات في عمليّة انتشال طفل من نفق، وجاء في التعليق المرافق “في اليابان سقوط طفل صغير في بئر”.

وحصد الفيديو آلاف المشاركات وملايين المشاهدات على موقع فيسبوك.

وانتشر الفيديو تزامناً مع حادثة الطفل المغربي ريّان الذي انتشل ميتاً من قاع بئر السبت بعد خمسة أيام على سقوطه فيه عرضاً، رغم جهود كبيرة بذلتها فرق الإغاثة وتابعها العالم بأسره.

فيديو من الصين

إلا أن الفيديو الذي قيل إنه لعمليّة إنقاذ في اليابان، مصوّر في الحقيقة في الصين.

فقد أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى أنه منشور على مواقع إخبارية عدّة في سبتمبر 2017 على أنه لعملية إنقاذ طفل وقع في بئر في الصين.

وبحسب هذه المواقع، استمرت العملية لنحو عشر ساعات في مدينة شيان بمقاطعة شنشي في شمال غربي الصين.

المصدر: فرانس برس