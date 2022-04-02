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( فيديو ).. بوريس جونسون: رمضان هذه السنة سيكون “استثنائيا” في بريطانيا

محمد عبد المؤمن
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( فيديو ).. بوريس جونسون: رمضان هذه السنة سيكون “استثنائيا” في بريطانيا
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بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الجمعة، إنّ مسلمي بريطانيا سيقضون شهر رمضان استثنائيا هذه السنة، بعد إلغاء جميع القيود المفروضة للحدّ من تفشّي كورونا.

وفي تهنئته للمسلمين بمناسبة حلول شهر الصيام، قال جونسون في فيديو على تويتر:”رمضان مبارك لمسلمين بريطانيا، ولجميع المسلمين حول العالم”.

وأضاف:”سيكون رمضان هذه السنة، الأول من دون أيّ قيود على السكان منذ بداية الجائحة”. وتابع:”أتطلّع إلى أن يكون رمضان هذه السنة استثنائيا بشكل خاص”.

كما أشاد جونسون بـ”طيبة وكرم المسلمين في بريطانيا، طيلة العامين الماضيين (فترة تفشّي الجائحة)”.

ووجّه المسؤول البريطاني شكره “لأبطال قطاع الصحة المسلمين” في بلاده، على ما قدّموه في مواجهة الوباء، إلى جانب غيرهم من الموظفين في كافّة القطاعات.

وتحدّث جونسون في مقطع الفيديو أيضا عن شعيرة الصيام التي يلتزم بها المسلمون من الفجر إلى غروب الشمس. وهو ما يقدّم للبريطانيين دروسا في الصبر والتضامن، على حدّ تعبيره.

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