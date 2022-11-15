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رياضة

فيديو تدريب التصدي لمقتحمي الملاعب بقطر.. هذه حقيقته

الشروق أونلاين
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فيديو تدريب التصدي لمقتحمي الملاعب بقطر.. هذه حقيقته

قبل أيام على انطلاق مونديال 2022 في قطر، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه أنه يُظهر تدريباً خاصاً على صدّ عمليات اقتحام الملاعب من المشجعين في قطر.

يظهر في الفيديو من يبدو أنهم عناصر أمن يلاحقون شاباً في ملعب كبير.

وجاء في التعليق المرافق “قطر… تدريبات خاصة للتصدي لمقتحمي الملاعب”، حاصداً عشرات المشاركات والتعليقات على فيسبوك.

تعزيزات أمنية في قطر

يأتي انتشار هذا الفيديو قبل أيّام على انطلاق منافسات كأس العالم التي تمتدّ من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر على أرض قطر.

وتتوقّع الإمارة الخليجيّة تدفّق أكثر من مليون زائر إلى البلاد ومشاهدة المباريات من جانب خمسة مليارات شخص حول العالم.

ومن المقرر أن ترسل كل من فرنسا وتركيا والمغرب وباكستان تعزيزات أمنية لإسناد الشرطة القطرية، خلال المونديال.

ملعب نادي الجزيرة في أبو ظبي

إلا أن الفيديو المتداول ليس مصوّرًا في قطر، بل يُظهر في الحقيقة تدريباً في ملعب في الإمارات.

ففي الثواني الأولى من الفيديو، يمكن ملاحظة وجود عنوان الموقع الإلكتروني لنادي الجزيرة الإماراتي jc.ae، ويبدو واضحاً أيضاً في الثواني التالية اسم الملعب “ستاد محمد بن زايد” مكتوباً فوق مقاعد الجمهور.

وتتطابق عناصر الملعب الظاهر في الفيديو المتداول مع صور “ستاد محمد بن زايد” المنشورة على الموقع الرسمي لنادي الجزيرة في أبو ظبي.

المصدر: فرانس برس

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