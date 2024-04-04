-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

فيديو تكبير شفاه فتاة صغيرة في عيادة تجميل يثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

جواهر الشروق
  • 30
  • 0
فيديو تكبير شفاه فتاة صغيرة في عيادة تجميل يثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يصور عملية تكبير شفاه لفتاة صغيرة في عيادة تجميلية، ما أثار جدلا واسعا.

تظهر في الفيديو فتاة صغيرة ممددة على سرير، بينما تقوم سيدة بوضع المساحيق على شفاهها لتستخدم فيما بعد ما يبدو أنها حقنة.

وفي نهاية الفيديو تظهر الفتاة بحلة جديدة مع مساحيق تجميل على وجهها. وكتب في التعليق المرافق للفيديو “مقطع متداول لإحدى العيادات التي تستخدم طرق لنفخ شفاه الأطفال”.

وحصد الفيديو عشرات آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصدق كثيرون أن الفتاة حقنت شفاهها حتى تبدو أكبر حجما، لكن تقريرا حول صحة الأخبار  نشرته وكالة فرانس برس فند الادعاء.

وقالت الوكالة الفرنسية إن الفيديو نشرته صاحبة إحدى صالونات التجميل في أذربيجان بغرض الترفيه، والفتاة الظاهرة فيه لم تحقن بأي مادة تجميلية.

وأضاف أن الحقنة الظاهرة في الفيديو غير مزودة برأس أو بمادة داخلها، كما أن السيدة توحي بأنها تستخدم الحقنة لكنها لا تفعل ذلك في الحقيقة.

على ضوء ذلك، أرشد البحث عن الفيديو باستخدام الاسم المدون على الوسادة إلى أنه منشور في الثاني من مارس 2024 عبر صفحة تعود لصالة تجميل في أذربيجان.

وفي رسالة لوكالة فرانس برس في 3 أبريل 2024، أشارت صاحبة صالة التجميل واسمها غولنار ألييفا إلى أنها صورت هذا الفيديو، ونشرته “بداعي الترفيه وحسب”، وأن “شفاه الفتاة لم تحقن البتة”.

وقالت ألييفا، أن الفتاة الظاهرة في أول الفيديو ليست هي نفسها تلك التي تظهر في آخره وأنهما شقيقتان ومن أقربائها.

وأضافت في صالتنا لا نقوم بعمليات تجميل أو حقن للكبار حتى.

مقالات ذات صلة
هذا ما قالته نسرين طافش بعد تداول خبر الحكم بتأييد حبسها لثلاث سنوات!

هذا ما قالته نسرين طافش بعد تداول خبر الحكم بتأييد حبسها لثلاث سنوات!

الشيخة موزا تطلق هذه المبادرة لصالح أطفال غزة!

الشيخة موزا تطلق هذه المبادرة لصالح أطفال غزة!

مذيع أمريكي شهير يعتذر من أميرة ويلز لهذا السبب!

مذيع أمريكي شهير يعتذر من أميرة ويلز لهذا السبب!

خبراء صينيون يحذرون من مواد كيميائية موجودة على الهاتف تسبب السرطان!

خبراء صينيون يحذرون من مواد كيميائية موجودة على الهاتف تسبب السرطان!

بالفيديو.. هكذا تم الاحتفال بيوم ميلاد دنيا بطمة برغم تواجدها في السجن!

بالفيديو.. هكذا تم الاحتفال بيوم ميلاد دنيا بطمة برغم تواجدها في السجن!

نادين نسيب نجيم تثير السخرية بمشهد في مسلسل “2024”

نادين نسيب نجيم تثير السخرية بمشهد في مسلسل “2024”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد