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فيديو “تواضع بن سلمان” يجتاح شبكات التواصل!

الشروق أونلاين
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فيديو “تواضع بن سلمان” يجتاح شبكات التواصل!
أرشيف
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

اجتاح مقطع فيديو تم تداوله تحت عنوان “تواضع بن سلمان” شبكات التواصل الاجتماعي، حيث حقق أزيد من مليون مشاهدة بعد وقت قصير من نشره.

وبحسب تقارير إخبارية فقد أثارت ردة فعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على ثناء أحد مهنئيه بحلول شهر رمضان، انتشارا وتفاعلا واسعا، حيث رأى ناشطون أنها تنم عن تواضع كبير، خاصة وأن الفيديو أظهر تقبيله لرأس المفتي العام، وكتف كبار العائلة الملكية.

ونشر بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لبن سلمان مقطع فيديو خلال استقبال الأمير للمواطنين المهنئين بحلول شهر رمضان.

وعلق: “ملخص استقبال ولي العهد للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض اليوم: تقدير للعلماء واحترام للأمراء.. وقرب من المواطنين.. وتواضع عند الثناء.. هكذا يكون تواضع الكبار”.

ويظهر في الفيديو الذي اجتاح تويتر، ولي العهد السعودي وهو يرد على أحد المهنئين بالقول: “واجبنا خدمة ضيوف الرحمن، وهذا جهد الجميع في البلد، والأجر لكل أهل البلد.. أنا عود من عصبة”، وذلك بعد الثناء عليه وعلى الإنجازات التي حققها في المملكة.

وجاء استقبال بن سلمان للمواطنين في ثاني أيام شهر رمضان بعد أن أعلنت المحكمة العليا في المملكة أن الخميس هو أول أيام رمضان.

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