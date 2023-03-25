فيديو “تواضع بن سلمان” يجتاح شبكات التواصل!
اجتاح مقطع فيديو تم تداوله تحت عنوان “تواضع بن سلمان” شبكات التواصل الاجتماعي، حيث حقق أزيد من مليون مشاهدة بعد وقت قصير من نشره.
وبحسب تقارير إخبارية فقد أثارت ردة فعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على ثناء أحد مهنئيه بحلول شهر رمضان، انتشارا وتفاعلا واسعا، حيث رأى ناشطون أنها تنم عن تواضع كبير، خاصة وأن الفيديو أظهر تقبيله لرأس المفتي العام، وكتف كبار العائلة الملكية.
في مشهد يوضح تقدير #ولي_العهد الأمين الأمير #محمد_بن_سلمان للعلماء ولكبار السن.
ولي العهد يُقبّل رأس المفتي العام، كما يُقبّل كتف كبار أفراد العائلة الملكية #السعودية #آل_سعود، وذلك خلال استقباله المهنئين بشهر #رمضان.
#استقبال_ولي_العهد_للمواطنين pic.twitter.com/Ba1LPnvfZt
— تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) March 24, 2023
#السيف_الملهم_محمد_بن_سلمان تواضع فرفع الله قدره…..
🌹🇸🇦🌹🇸🇦#استقبال_ولي_العهد_للمواطنين#كلنا_نثق_بمحمد_بن_سلمان #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/LvZ4rKAcv3
— ﮼محيا ﮼اال ﮼حمران (@mohayaalhomran) March 25, 2023
ونشر بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لبن سلمان مقطع فيديو خلال استقبال الأمير للمواطنين المهنئين بحلول شهر رمضان.
وعلق: “ملخص استقبال ولي العهد للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض اليوم: تقدير للعلماء واحترام للأمراء.. وقرب من المواطنين.. وتواضع عند الثناء.. هكذا يكون تواضع الكبار”.
مُلخص #استقبال_ولي_العهد_للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض اليوم:
تقديرٌ للعلماء واحترامٌ للأمراء.. وقرب من المواطنين.. وتواضعٌ عند الثناء.. هكذا يكون تواضع الكبار🙏🏻🇸🇦 pic.twitter.com/1Cdahub1NT
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) March 25, 2023
ويظهر في الفيديو الذي اجتاح تويتر، ولي العهد السعودي وهو يرد على أحد المهنئين بالقول: “واجبنا خدمة ضيوف الرحمن، وهذا جهد الجميع في البلد، والأجر لكل أهل البلد.. أنا عود من عصبة”، وذلك بعد الثناء عليه وعلى الإنجازات التي حققها في المملكة.
وجاء استقبال بن سلمان للمواطنين في ثاني أيام شهر رمضان بعد أن أعلنت المحكمة العليا في المملكة أن الخميس هو أول أيام رمضان.
#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان يستقبل #المفتي و #هيئة_كبار_العلماء والامراء والمواطنين المهنئين بشهر #رمضان_المبارك .
تقدير العلماء واجلالهم ظهرا جليا في سلام سموه على #سماحة_المفتي .
الاستقبال هو ترسيخ لنهج قيادة البلاد في سياسة الباب المفتوح . pic.twitter.com/03hu1J7KUM
— مبارك آل عاتي (@mobarakalatty) March 24, 2023