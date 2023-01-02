فيديو ثلوج مكة.. تعليق رسمي يحسم الجدل

من بين الصور المتداولة

تداول ناشطون بمواقع التواصل الأحد مقاطع، فيديو وصورا قالوا إنها تساقط للثلوج في الحرم المكي وبجانب الكعبة الشريفة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل فيديوهات تُظهر تساقط الثلوج على المعتمرين والمُصلّين في الحرم المكي وبجانب الكعبة الشريفة.

وحازت هذه المقاطع على تفاعل كبير بين النشطاء، خاصة وأنّ لتساقط الثلوج داخل الحرم المكي وتحديداً في محيط الكعبة.

وفندت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على تويتر صحة الفيديو، ونشرت تغريدة قالت فيها إن “الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية”.

من جانبه، أكّد المركز السعودي للأرصاد الجوية، أنّ الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح، وأنه معالَج بمؤثرات إضافية.

كما نفت “هيئة مكافحة الإشاعات”، وهي منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتفنيدها في المملكة العربية السعودية، صحةَ الفيديوهات المتداوَلة لتساقط الثلوج في مكة وأكدت، أنّ “المقاطع المتداولة عبر التيك توك معدلة رقمياً ولا صحة لها”.