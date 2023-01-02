فيديو ثلوج مكة.. تعليق رسمي يحسم الجدل
تداول ناشطون بمواقع التواصل الأحد مقاطع، فيديو وصورا قالوا إنها تساقط للثلوج في الحرم المكي وبجانب الكعبة الشريفة.
وانتشرت عبر مواقع التواصل فيديوهات تُظهر تساقط الثلوج على المعتمرين والمُصلّين في الحرم المكي وبجانب الكعبة الشريفة.
وحازت هذه المقاطع على تفاعل كبير بين النشطاء، خاصة وأنّ لتساقط الثلوج داخل الحرم المكي وتحديداً في محيط الكعبة.
ماشاء الله تبارك الرحمن ثلوج في #مكة_المكرمة اليوم في #السعودية 😍😍😍😍 pic.twitter.com/sRnd3vRyuf
— راشد الهاملي 🇶🇦 (@alhamli7705) January 1, 2023
وفندت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على تويتر صحة الفيديو، ونشرت تغريدة قالت فيها إن “الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية”.
#الأرصاد:
الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على #المسجد_الحرام غير صحيح ومعالج
بمؤثرات إضافية. pic.twitter.com/chspxWYRhe
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 1, 2023
من جانبه، أكّد المركز السعودي للأرصاد الجوية، أنّ الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح، وأنه معالَج بمؤثرات إضافية.
كما نفت “هيئة مكافحة الإشاعات”، وهي منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتفنيدها في المملكة العربية السعودية، صحةَ الفيديوهات المتداوَلة لتساقط الثلوج في مكة وأكدت، أنّ “المقاطع المتداولة عبر التيك توك معدلة رقمياً ولا صحة لها”.
الفيديو المتداول بعنوان “لاول مرة ثلوج في مكة المكرمة ١-١-٢٠٢٣” غير صحيح، والمقاطع المتداولة عبر التيك توك معدلة رقمياً ولا صحة لها.
التفاصيل:https://t.co/XNmEnchDDc pic.twitter.com/ikyPTB6xOC
— هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) January 1, 2023