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فيديو جديد حول مكالمة بين ترامب وصدام يحدث ضجة

الشروق أونلاين
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فيديو جديد حول مكالمة بين ترامب وصدام يحدث ضجة
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تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية مقطعاً مصوّراً قيل إنه يُظهر اتصالاً جرى في السنوات الماضية بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والرئيس العراقي السابق صدام حسين، بما يُعزّز اعتقاداً خرافياً شائعاً بأن عدداً من زعماء الدول الذين قتلوا مثل هتلر وكينيدي ما زالوا أحياء ومتوارين.

يظهر في الفيديو دونالد ترامب متحدثاً على هاتف، في ما يبدو أنه مؤتمر صحافي، ثم يُسمع صوت يشبه صوت صدّام حسين وهو يقول “رسالتي لأهل العراق الشرفاء، أنا عائد للعراق لمحاسبة من غدر بنا وبالعراقيين”.

ونُشر هذا الفيديو بعنوان “صدام حسين على قيد الحياة، مكالمة هاتفية بين صدام حسين وترامب في 2022”.

حقيقة الفيديو

لكن هذا الفيديو مركّب.

فقد أرشد التفتيش عن مشاهد منه إلى فيديو مشابه تماماً من حيث الصورة منشور على مواقع إعلامية غربيّة في أوت من العام 2018.

ويُظهر الفيديو في الحقيقة اتصالاً بين ترامب ونظيره المكسيكي إنريكي بينيا نييتو في ذلك الحين، وقد عمد مروّجو المقطع المزوّر إلى إبدال صوت الرئيس المكسيكي – الموجود في الفيديو الأصلي – بصوت شبيه بصوت صدام حسين.

الصوت المستخدم في التركيب؟

يمكن العثور على مقاطع مشابهة ينشرها شابّ على مواقع التواصل مقلّداً صوت صدام حسين بدقّة.

وهو نشر على صفحته على موقع تيك تيوك ما يوحي بأنه هو صاحب الصوت المشابه لصوت صدام في الفيديو مع ترامب.

@arts_alquraan

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♬ الصوت الأصلي – Ahmad Alquraan

المصدر: فرانس برس

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