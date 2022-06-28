فيديو حول النطق بالإعدام بحق قاتل الطالبة المصرية يُحدث ضجة

حقق مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنه لمحاكمة قاتل الطالبة المصرية التي قتلت في جامعة المنصورة مشاهدات خيالية، في حين أن الفيديو يخص قضية أخرى.

وزعمت المنشورات التي تم تداولها على نطاق واسع أن الشاب الذي قتل نيرة أشرف يدعى محمد وجيه، معلقين على الموضوع بأنه “أخيرا تم الحكم بالإعدام على محمد قاتل نيرة”.

ومن أجل كشف الحقيقة، قام موقع “مسبار” بالتحقق من الفيديو الذي تبين أنه قديم، حيث نشرت صحيفة” اليوم السابع” مقطع الفيديو، في 11 نوفمبر عام 2019، تحت عنوان “لحظة الحكم بالإعدام على قاتل زوجته مشعل النار بجثتها في الشرقية”, وأشار ذات المصدر أن قاتل نيرة يدعى محمد عادل، وليس محمد وجيه، وكانت المحكمة في جلسة أخرى، أحالت أوراق المُتهم للمفتي، وحددت هذه الجلسة للنطق بالحكم.

وحاول ناشرو مقطع الفيديو أن يضللوا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء محاكمة قاتل نيرة أشرف التي قتلت بطريقة بشعة أمام زملائها في جامعة المنصورة الأحد 26 جوان الجاري.

وأجلت محكمة جنايات المنصورة النظر في محاكمة محمد عادل الذي أدلى باعترافاته خلال جلسة المحاكمة.

يذكر أنه صدر قرار بحظر النشر في قضية نيرة أشرف، والجلسة المقبلة لاستئناف محاكمة محمد عادل ستكون اليوم الثلاثاء.

بعد حادثة المنصورة.. مقتل طالبة أردنية بالرصاص داخل أسوار الجامعة

تعرضت طالبة أردنية للقتل داخل أسوار جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة عمّان من طرف شخص مجهول الهوية، وذلك بعد أيام من حادثة مماثلة بمصر.

وأصيبت إيمان ارشيد ذات الـ 21 سنة، بطلقات نارية ليلوذ الجاني بالفرار بعد أن نفذ جريمته، وباءت كل محاولات إسعافها بالفشل ليتم لاحقا الإعلان عن وفاتها نتيجة الإصابة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن القاتل أرسل برسالة تهديد للطالبة قائلا فيها إنها ستقلى نفس مصير الطالبة المصرية.

تأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة من تعرض نيرة أشرف للقتل بطريقة بشعة على يد زميلها قرب بوابة جامعة المنصورة.

ونعت جامعة العلوم التطبيقية إيمان، الطالبة بكلية التمريض وتعهدت بالملاحقة القضائية فيمن تسبب في مقتلها.

ودعا الأمن العام الأردني إلى عدم نشر وتداول أي أخبار غير موثوقة تتعلق بقضية الفتاة ليتم وضع الرأي العام بمجريات التحقيق أولا بأول، وفق قناة ” الأردن اليوم”.

وقال شقيق الضحية لوكالة” عمون” الإخبارية إن والده أوصل شقيقته إيمان إلى الجامعة صباحا كالعادة.

أضاف، أن العائلة تلقت اتصالا هاتفيا عند الساعة الحادية عشرة يبلغهم أن ابنتهم في المستشفى بعد إجراء الامتحان، ولدى وصولهم إلى المستشفى تفاجأوا بوجود مرتبات من الأجهزة الأمنية أمام غرفتها.

وعن سبب قتلها، أكد الشاب نور أن العائلة لا تعرف بعد السبب وراء إقدام الجاني على جريمته، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبررات لذلك.

قال عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية زكريا المباشر، الخميس، إن منفذ جريمة قتل الطالبة ليس طالبا في الجامعة، وأن “القاتل كان يحاول أن يخفي هويته مرتديا قبعة لعدم التعرف عليه، وبعد دخوله الجامعة ذهب إلى الكلية التي تدرس بها الطالبة وبحث عنها وعندما وجدها أطلق 5-6 رصاصات عليها”.