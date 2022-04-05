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فيديو حول حفر القبور في روسيا بالتزامن مع حرب أوكرانيا يُحدث الجدل

الشروق أونلاين
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فيديو حول حفر القبور في روسيا بالتزامن مع حرب أوكرانيا يُحدث الجدل
أرشيف
تعبيرية

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. يدّعي ناشروه أنّه لمقابر حفرتها السلطات الروسيّة لدفن جنودها الذين سقطوا في أوكرانيا.

ويظهر في الفيديو ما يبدو أنها قبور حُفرت في الأرض. مرفقة بعبارة “حفر وتجهيز المئات من القبور في المقابر الروسية. في انتظار وصول قتلى بوتين الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا”.

ويتزامن انتشار الفيديو مع حديث السلطات الأوكرانية عن مقتل ما يزيد عن 17 ألف عسكريّ روسي منذ بدء الحرب في 24 فيفري الماضي.

صورة لإحدى المنشورات المتعلّقة بالفيديو

لكن فريق تدقيق المعلومات في وكالة “فرانس برس”، توصّل إلى أنّ الفيديو يتعلّق حقيقة بحفر قبور في روسيا، لكنه يعود إلى العام 2021. ولا علاقة له بالحرب في أوكرانيا.

فمن خلال التفتيش عبر محركات البحث عن تاريخ نشر الفيديو، يتّضح أنه يعود إلى العام 2021. حيث نُشر في عدّة وسائل إعلام محليّة روسية تحت عنوان “حفر القبور في مدينة سورغوت الروسية في 9 أكتوبر 2021”.

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