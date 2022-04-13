فيديو حول صلاة التراويح بالحرم المكي يحصد آلاف المشاهدات.. هذه حقيقته

آلاف المشاهدات ومئات التعليقات حصدها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما يبدو أنها صلاة قيام ليل أو تراويح في الحرم المكّي يشارك فيها مئات آلاف الأشخاص، مع الادعاء صراحة أو تلميحاً بأنه مصوّر حديثاً خلال شهر رمضان. إلا أن الادعاء غير صحيح، والفيديو مصوّر عام 2019.

يظهر في الفيديو المصوّر من الجوّ صفوف من آلاف المصلّين في باحة الحرم المكّي. وجاء في التعليق المرافق “مشهد مهيب للحرم المكي الليلة الماضية، لم نشاهده من أعوام عدّة”.

السعودية تسمح لمليون مسلم بأداء الحج

بدأ انتشار الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات ومئات التعليقات على فيسبوك وتويتر غداة إعلان السعودية في التاسع من مارس أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعدما أجبر انتشار وباء كوفيد-19 قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجّاج بشكل كبير.

وكانت السعودية أغلقت المسجد الحرام في مارس 2020، ثم أعادت فتحه أمام الحجّاج في ظلّ إجراءات صارمة في جوان، قبل أن تسمح بعد ثلاثة أشهر لعموم المسلمين بالصلاة فيه إنما بطاقة استيعابية محدودة وبتباعد أثناء الصلوات.

فيديو قديم

إلا أن الفيديو قديم ولا علاقة له برمضان الحالي.

فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أن الفيديو منشور منذ سنوات على موقع فيسبوك بتاريخ الثاني من جوان 2019، وتظهر عليه علامة مائيّة باسم ياسر بخش، ما يوحي بأنه هو مصوّره.

وبالفعل، تمكّن صحافيو خدمة تقصّي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس من العثور على الفيديو منشوراً على حساب ياسر بخش في موقع تويتر في الثاني من جوان 2019. وقد تعمّد ناشرو الفيديو في سياقه المضلّل اقتطاع اسم المصوّر للإيحاء بأنّ المشاهد حديثة.