فيديو حول صلاة التراويح بالحرم المكي يحصد آلاف المشاهدات.. هذه حقيقته
آلاف المشاهدات ومئات التعليقات حصدها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما يبدو أنها صلاة قيام ليل أو تراويح في الحرم المكّي يشارك فيها مئات آلاف الأشخاص، مع الادعاء صراحة أو تلميحاً بأنه مصوّر حديثاً خلال شهر رمضان. إلا أن الادعاء غير صحيح، والفيديو مصوّر عام 2019.
يظهر في الفيديو المصوّر من الجوّ صفوف من آلاف المصلّين في باحة الحرم المكّي. وجاء في التعليق المرافق “مشهد مهيب للحرم المكي الليلة الماضية، لم نشاهده من أعوام عدّة”.
مشهد مهيب للحرم المكي الليلة الماضيه.
لم نشاهده من اعوام عديده
اللهم احفظ الاسلام والمسلمين فى كل مكان pic.twitter.com/B9sgfQmJmu
— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) April 8, 2022
السعودية تسمح لمليون مسلم بأداء الحج
بدأ انتشار الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات ومئات التعليقات على فيسبوك وتويتر غداة إعلان السعودية في التاسع من مارس أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعدما أجبر انتشار وباء كوفيد-19 قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجّاج بشكل كبير.
وكانت السعودية أغلقت المسجد الحرام في مارس 2020، ثم أعادت فتحه أمام الحجّاج في ظلّ إجراءات صارمة في جوان، قبل أن تسمح بعد ثلاثة أشهر لعموم المسلمين بالصلاة فيه إنما بطاقة استيعابية محدودة وبتباعد أثناء الصلوات.
فيديو قديم
إلا أن الفيديو قديم ولا علاقة له برمضان الحالي.
فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أن الفيديو منشور منذ سنوات على موقع فيسبوك بتاريخ الثاني من جوان 2019، وتظهر عليه علامة مائيّة باسم ياسر بخش، ما يوحي بأنه هو مصوّره.
وبالفعل، تمكّن صحافيو خدمة تقصّي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس من العثور على الفيديو منشوراً على حساب ياسر بخش في موقع تويتر في الثاني من جوان 2019. وقد تعمّد ناشرو الفيديو في سياقه المضلّل اقتطاع اسم المصوّر للإيحاء بأنّ المشاهد حديثة.
🎥 | بالفيديو .. تنظيم رهيب للحشود في المسجد الحرام و ساحاته في #ليله_27
الحمدلله على نعمة الأمن و الأمان 🇸🇦👏 pic.twitter.com/6D1ycq8T0v
— ياسر بخش | 📸 (@ysrb10) June 1, 2019
وياسر الذي يعرّف عن نفسه بأنه مصوّر فوتوغرافي ومصوّر الدوري السعودي للمحترفين، معروف بصوره وفيديوهاته التي يلتقطها من الجوّ للحرم المكّي.
المصدر: فرانس برس