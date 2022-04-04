فيديو حول مكان ولادة أوباما يحقّق مشاهدات قياسية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يفترض أنه يكشف عن مكان ولادة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، أنّ أوباما كان يعترف بعظمة لسانه بأنه لم يولد في الولايات المتحدة.

لكن وكالة رويترز، توصّلت إلى أنّ الفيديو متلاعب به. ما يعني أن التصريحات الواردة فيه لم تكن حقيقية.

ومع ذلك، فقد حصد الفيديو رقم مشاهدات معتبر، حيث تمّت مشاهدته أكثر من 1.6 مليون مرة على موقع يوتيوب، منذ نشره في 28 فيفري 2014.