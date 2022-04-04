-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجوية الجزائرية تشرع في بيع التذاكر الخاصة بعدّة رحلات نحو فرنسا
منوعات

فيديو حول مكان ولادة أوباما يحقّق مشاهدات قياسية

الشروق أونلاين
  • 281
  • 0
فيديو حول مكان ولادة أوباما يحقّق مشاهدات قياسية
أرشيف
باراك أوباما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو  يفترض أنه يكشف عن مكان ولادة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، أنّ أوباما كان يعترف بعظمة لسانه بأنه لم يولد في الولايات المتحدة.

لكن وكالة رويترز، توصّلت إلى أنّ الفيديو متلاعب به. ما يعني أن التصريحات الواردة فيه لم تكن حقيقية.

ومع ذلك، فقد حصد الفيديو رقم مشاهدات معتبر، حيث تمّت مشاهدته أكثر من 1.6 مليون مرة على موقع يوتيوب،  منذ نشره في 28 فيفري 2014.

مقالات ذات صلة
صراع للهروب من تكرار الماضي

صراع للهروب من تكرار الماضي

الشاب خالد ومحمد منير يجتمعان في عمل خيري

الشاب خالد ومحمد منير يجتمعان في عمل خيري

نحو إعادة إطلاق مشروع شركة توزيع الكتاب على المستوى الوطني

نحو إعادة إطلاق مشروع شركة توزيع الكتاب على المستوى الوطني

شباب يبحثون عن ايما جونسون.. جين أوستن وهاري بوتر

شباب يبحثون عن ايما جونسون.. جين أوستن وهاري بوتر

أهازيج عربية قديمة للترحيب بقدوم رمضان

أهازيج عربية قديمة للترحيب بقدوم رمضان

“تويتر” تثير الجدل بتغريدة وتتهرب من تأكيدها

“تويتر” تثير الجدل بتغريدة وتتهرب من تأكيدها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد