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فيديو حول هروب كلب لشعوره بزلزال تركيا وسوريا يحدث ضجة

الشروق أونلاين
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فيديو حول هروب كلب لشعوره بزلزال تركيا وسوريا يحدث ضجة
أرشيف

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدّعي ناشروه أنّه لكلبٍ شعر بالزلزال الأخير في تركيا قبل ثوانٍ من وقوعه. إلا أنّ الفيديو في الحقيقة ملتقط خلال زلزالٍ في الولايات المتحدة عام 2010.

يظهر في الفيديو الملتقط على ما يبدو من كاميرا مراقبة كلبٌ وسط مكتبٍ يهرع بشكلٍ مفاجئ قبل ثوانٍ من وقوع زلزالٍ وتساقط الأثاث وهروب الموظفين.

وجاء في التعليقات المرافقة “شاهد الكلب كيف استشعر الزلزال وهرب مرعوباً” في حين ذكرت تعليقات أخرى بصراحة أنّ الفيديو ملتقط خلال الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا أخيراً.

وتستمرّ حصيلة الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات، في الارتفاع وقد بلغت مساء الثلاثاء 39106 قتلى، هم 35418 في جنوب تركيا و3688 قتيلًا في سوريا.

فيديو قديم من الولايات المتحدة

إلا أنّ الفيديو لا علاقة له بهذا الزلزال.

فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى نسخة منه منشورة عام 2010 في مواقع إخباريّة.

وجاء في التعليقات المرافقة أنّه ملتقط خلال زلزالٍ في الولايات المتحدة.

إثر ذلك أرشد البحث بكلمات مفتاح إلى الفيديو الأصليّ منشوراً إلى جانب مقاطع أخرى في جانفي 2010 على موقع يوتيوب.

وجاء في التعليق المرافق أنّه ملتقط في مبنى صحيفة تايمز ستاندارد الأميركيّة في كاليفورنيا.

وأرفق المقطع بمدوّنة توثّق هذه الحادثة كتبتها صحافيّة تعمل في هذه الجريدة، وهي صاحبة الكلبة.

وقد شهدت كاليفورنيا بالفعل، يوم التقاط الفيديو، في التاسع من جانفي 2010 زلزالاً بقوة 6,5.

المصدر: فرانس برس

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