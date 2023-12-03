فيديو رضيع فلسطيني يهز العالم والاحتلال يقول بأنه مجرد دمية!

هز مقطع فيديو متداول لرضيع فلسطيني وهو يشيع جثة هامدة بعينين مفتوحتين شبكات التواصل الاجتماعي، حيث دان نشطاء وحشية الاحتلال الذي سخر من المشهد وقال بأنه مجرد تمثيلية بدمية!

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الرضيع الذي اعتبره الاحتلال “دمية” يسمى محمد هاني الزهار، عمره 5 أشهر فقط، وقد كان يحمله في الفيديو جده وترثيه أمه الثكلى.

وشكك ناشطون إسرائيليون وحسابات عبرية رسمية بصورة الطفل، حيث سخروا من مأساة العائلة الفلسطينية، معتقدين أن كل العالم يعتمد على التمثيل مثلما يفعلون هم، خاصة الفضيحة المتعلقة بكلب قاموا بتعديل صورته باستخدام الذكاء الاصطناعي ليظهر محروقا!!

وقالت قناة الجزيرة إن فيديوهات التشييع التي انتشرت لاحقاً، فضلا عن توثيق وكالات أنباء عالمية لمشاهد التشييع، وجثة الرضيع، دفعت الحسابات الإسرائيلية الساخرة إلى التراجع، حيث حساب “إسرائيل” المرتبط بالحكومة الإسرائيلية على منصة إكس، على سبيل المثال، بحذف منشوره.

كذلك فعلت بعض وسائل الإعلام العبرية التي نشرت صورة محمد، مشككة بصحتها، لتعود وتنشر لاحقا اعتذاراً، ومنها “جيروزالم بوست”.

وكان محمد الزهار قتل في الأول من الشهر الحالي، بغارة إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في دير البلح بقطاع غزة، بعدما انهارت الهدنة المؤقتة بين جيش الاحتلال وحركة حماس.

والسخرية من مآسي الأمهات الفلسطينيات ليست أمرا جديدا على الصهاينة إذ سبق وانتشرت عبر الشبكات فيديوهات مستفزة تشكك بمقتل الأطفال في غزة.