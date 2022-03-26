( فيديو ).. زلّة لسان لبايدن قد تتسبّب في حرب عالمية!

سارع البيت الأبيض مساء الجمعة إلى تصويب زلّة لسان للرئيس جو بايدن، من شأنها أن تتسبّب في اندلاع حرب عالمية. حسب ما ذكرته “فوكس نيوز”.

وكان بايدن في كلمة أمام القوات الأمريكية في بولندا في سياق حديثه عن شجاعة الأوكرانيين في مواجهة التدخّل الروسي:”سترون عندما ستكونون هناك. وسبق أن كان بعضكم هناك”.

وتابع بايدن يقول:”سترون نساء وشبابا يسدّون طريقا أمام دبّابة وهم يقولون: لن أنسحب. سأصمد في موقعي”.

وحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، فقد تسبّب تصريح بايدن في ساعات عمل إضافية لموظفي البيت الأبيض. للتأكيد من جديد أنّ الولايات المتحدة “لن ترسل قوات عسكرية إلى أوكرانيا” لمواجهة التدخّل العسكري الروسي هناك.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض لـ “فوكس نيوز”: “الرئيس أكّد بوضوح أننا لن نرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا. ولم يطرأ أيّ تغيير على هذا الموقف”.