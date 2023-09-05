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جواهر

فيديو صادم.. اعتداءٌ بالأقدام على فلسطينية من طرف جنود الاحتلال

جواهر الشروق
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فيديو صادم.. اعتداءٌ بالأقدام على فلسطينية من طرف جنود الاحتلال

تناقلت صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو وثق اعتداء وحشيا من قبل  أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي على سيدة فلسطينية.

ويُظهر الفيديو لحظة اعتداء شرطي بالأقدام على سيدة فلسطينية، تبلغ من العمر 44 عامًا، بعد صلاة عشاء يوم الاثنين 4 سبتمبر، عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى، قبل اعتقالها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن “فاطمة عمارنة” من قرية “يعبد” جنوبي جنين، تم اعتقالها بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن؛ وفق ما نقلته “روسيا اليوم”.

وفي وقت سابق، اقتحم الجيش القرية وسط مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، شهدت إلقاء زجاجات حارقة قابلها إطلاق الجنود للأعيرة النارية والقنابل الصوتية.

وأسفرت عبوة ناسفة يدوية الصنع، عن تعطيل آلية عسكرية أثناء عملية انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي.

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