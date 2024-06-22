فيديو صادم.. جيش الاحتلال يستخدم جريحًا فلسطينيًا كدرع بشري!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لجريح فلسطيني مربوط على غطاء محرك آلية عسكرية، استخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي كدرع بشري.

أظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مدرعة إسرائيلية تمر أمام سيارات الإسعاف وعلى متنها شاب فلسطيني مصاب مربوط على غطاء المحرك.

وقالت مراسلة قناة الجزيرة: “يبدو أنه لا يوجد تفسير منطقي آخر لربط رجل مصاب بشكل واضح ويتألم على غطاء محرك السيارة المدرعة أثناء تحركها في مخيم جنين بعد فرض حصار على منزلين على الأقل، وتفتيشهما واعتقال عدد من الأشخاص”.

وأضافت: “تلك الصورة الصادمة… أمر يتكرر بطرق عدة في الضفة الغربية وهو ما تسميه منظمات حقوق الإنسان استخدام الدروع البشرية.. لقد تم ذلك في عدة مناسبات”.

جنين.. جنود الاحتلال يستخدمون جريحا فلسطينيا درعا بشريا pic.twitter.com/ubIwFhKgj7 — صُهيب العصا | SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) June 22, 2024

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، إثر إطلاق نار على سيارة إسرائيلية أسفر عن مقتل مستوطن، بالإضافة إلى سماع دوي اشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.