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جواهر

فيديو صادم.. شاب تركي يقتل طليقته ووالدها ببندقية صيد!

جواهر الشروق
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فيديو صادم.. شاب تركي يقتل طليقته ووالدها ببندقية صيد!
فيديو الحادثة
الشاب التركي وهو يهم بقتل طليقته

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو صادم لشاب تركي قتل طليقته ووالدها في الشارع أمام المارة ببندقية صيد. 

ووثق المقطع الذي نشرته وسائل إعلام تركية، الأحد، جريمة مروعة في غازي عنتاب جنوب تركيا، حيث قتل الشاب طليقته ذهول المارة.

وفي تفاصيل الحادثة، ذكرت وسائل الإعلام أن الشاب التركي، ميرتكان كوس، البالغ من العمر 25 عاما، تعمد قطع الطريق أمام سيارة تقل طليقته، بيلج كايا، (25 عاما) ووالدها، أرطغرل كايا، (47 عاما) في غازي عنتاب، ثم نزل حاملا بندقية صيد وأطلق النار على سيارة طليقته ووالدها.

وفي محاولة لردعه، نزل والد الفتاة من السيارة وحاول منع الشاب من إطلاق النار، إلا أن المتهم وجه البندقية إليه وأصابه بالرصاص بشكل مباشر، ثم توجه إلى طليقته التي كانت بداخل سيارتها وأطلق عليها عيارا ناريا، ليفر من المكان بعد ذلك.

وحاولت الفرق الطبية إنقاذ حياة الشابة ووالدها، إلا أن جهودهم باءت بالفشل، وذكرت وسائل الإعلام أن السلطات تبحث عن المتهم لتوقيفه وتقديمه أمام العدالة.

يذكر أن حوادث قتل الطليقات منتشرة بكثرة عبر العالم، وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها سواء في تركيا أو دول أخرى. 

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