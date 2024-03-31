فيديو صادم لاشتباك عنيف بين فتيات داخل مقهى شهير يهز الشبكات!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو صادم لاشتباك عنيف بين فتيات داخل مقهى شهير بالقاهرة، لدرجة تدخل السلطات الأمنية.

وبحسب صحف محلية فقد وقع الشجار بين الفتيات داخل فرع مقهى “ستاربكس” بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، ما جعل الكثيرين يتجاهلون الحادث رغم بشاعته ويركزون على موضوع المقاطعة.

يظهر في الفيديو الذي هز الشبكات كيف شرعت إحدى الفتيات في الاعتداء بالضرب المبرح على أخرى، وتصاعد الموقف بتبادل الشتائم والألفاظ النابية بينهما، ليتحول بشكل سريع إلى اعتداء بدني، وتبادل للضرب بشكل عنيف.

وحاول بعض الشباب التدخل لفض الشجار لكن دون جدوى، وتطور الأمر لتشتبك معهن صديقاتهن.

وقالت تقارير إخبارية إن وحدات المباحث بوزارة الداخلية المصرية جمعت المعلومات وأجرت التحريات اللازمة لفك غموض هذه الحادثة، وتحديد المسؤولين عنها.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية تجري عمليات مراجعة دقيقة لمقطع الفيديو.

وبخصوص ردود الفعل إزاء الشجار المشين استهجن مستخدمون لشبكات التواصل حدوثه في شهر رمضان المبارك وربما لسبب تافه، متناسين غزة.