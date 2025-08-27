فيديو صادم لطفلة تسير داخل مستشفى وسكين مغروس في رأسها!

أثار مقطع فيديو صادم، يُظهر أما صينية وهي تأخذ ابنتها الصغيرة بهدوء إلى المستشفى، وقد غُرزت سكينة فاكهة في رأسها، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تُظهر لقطاتٌ صُوِّرت في مستشفى دونغتشوان الشعبي جنوب غرب الصين الطفلة وهي تدخل المبنى والشفرة بارزة من جانب رأسها، فوق أذنها اليمنى مباشرة.

انتشر الفيديو المروع بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مثيرا جدلا حادا حول دور والدتها في الحادث.

ووفقا لتقارير صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، ادعت والدة الطفلة في البداية أن الحادث وقع أثناء تغييرها ملاءات السرير.

قالت إنها لوّحت بملاءة، مما تسبب في طيران السكين عبر الغرفة وإصابة ابنتها.

ومع ذلك، قال أحد موظفي المستشفى لاحقا أن الأم اعترفت بالتقاط السكين في محاولة “لتخويف” ابنتها التي كانت في نوبة غضب، قبل أن تطعنها عن طريق الخطأ.

استقر السكين عميقا في جمجمة الطفلة، ولم يتبقَّ سوى المقبض، وبحسب ما ورد، حاولت الأم سحبه دون جدوى قبل أن تُسرع بابنتها إلى المستشفى، وفقا لما أفادت تقارير إخبارية.

وشاهد ملايين الأشخاص مقطع فيديو للأم وابنتها الهادئتين بشكل مدهش على الإنترنت، بينما نجح الطاقم الطبي في إزالة السكين، لتستقر حالة الطفلة.

وأصدرت الشرطة قرارا رسميا باعتبار الحادث حادثا عرضيا، مؤكدة عدم وجود نية إجرامية.

وصرح طبيب خبير، لم يُكشف عن هويته، لصحيفة “تشاينا بيزنس فيو” أن السكين غُرزت في جمجمة الطفلة دون أن تُسبب ضررا مميتًا فوريا نظرا لضعف جمجمة الطفلة.