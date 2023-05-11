فيديو صادم لعجوز كفيفة تبكي بحرقة بعد سرقة حقيبتها بالبليدة!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لعجوز كفيفة تبكي بحرقة بعد سرقة حقيبة يدها بولاية البليدة.

تظهر العجوز في المقطع الذي اجتاح الشبكات خلال الساعات القليلة الماضية وهي جالسة على الأرض وتبكي بألم، ولما سألها مصور الفيديو أخبرته بأن إحدى الفتيات داخل مركز البريد أوهمتها بأنها ستساعدها على تعديل خمارها ثم أخذت حقيبتها واختفت.

وبحسب ما روت السيدة للأشخاص الملتفين حولها فإنها كفيفة، وتسير ببطارية في القلب، ومصابة بداء السكري، والفتاة سرقت منها مبلغ 3000 دج مع أغراض أخرى متعلقة بحالتها الصحية.

وتوجه مصور المقطع الصادم برسالة للسارقة من مكتب بريد “لاكناب” بالبليدة، مع الدعاء عليها لأنها تسببت في ألم العجوز التي تعاني من عدة أمراض مزمنة.

واستهجن الكثيرون هذا التصرف الأرعن، مؤكدين بأن المال الحرام لا يدوم لصاحبه، وراجين أن تعود الفتاة لرشدها وترجع للعجوز أغراضها.