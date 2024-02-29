فيديو صادم لـ 7 رجال ينهالون بالضرب المبرح على فتاة!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر 7 رجال وهم ينهالون بالضرب المبرح على فتاة دون رحمة أو شفقة، ما أثار غضبا واسعا.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تمّ التقاط الفيديو في بلدة تل السمن الواقعة في ريف محافظة الرقة السورية، وهو لأفراد عائلة فتاة تدعى لينا، لم تتجاوز عمر العشرين، سلطوا عليها أبشع أنواع التعذيب بزعم الدفاع عن الشرف.
#ضرب وحشي لفتاة #سورية بدافع “الشرف” والضحية تصرخ “والله بنية”.. #ZOOM على قضية #فتاة #الرقة pic.twitter.com/RLtOTnxvH2
— blinx (@BlinxNow) February 28, 2024
ويمكن سماع صوت الشابة في الفيديو وهي تقول مترجية: “والله بنيّة.. والله بنيّة”، تأكيدا على عذريتها.
وفي حين لم تدفعهم تلك الصرخات لوقف الضرب الوحشي كان أحدهم يدعو الآخر بالقول: “اضرب حيل (بقوة) اضرب اضرب”.
تتعرض فتاة #للضرب_المبرح وسط الشارع من قبل عدة اشخاص من ذويها بينهم #أطفال يتناوبون على ضربها تحت مسمى “#الشرف” فيما تصرخ الفتاة “#والله_بنية والله بنية” ويرد رجل من المعتدين “أضرب حيل أضرب.. أضرب..”.
◾️هذه الحادثة جرت في قرية #تل_السمن، التي تبعد نحو ٣٠ كم عن مدينة #الرقة والتي… pic.twitter.com/xVqzhX8mjq
— Ivan Hassib (@Ivan_Hassib) February 27, 2024
وطالب مغرّدون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين. كما سخر بعضهم من أسباب الاعتداء عليها بدافع “الشرف”، وبعد الضجة التي أحدثها التسجيل، تحركت السلطات الأمنية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وكشف شهود عيانٍ من البلدة أن الصبية تعرضت لتعذيبٍ مماثل لما عاشته شقيقتها قبل فترة عندما انهال عليها أخواتها بالضرب بدافع “الشرف” أيضاً.
وتعد تلك البلدة التي تمّ تصوير المقطع فيها ريفية وذات طابع عشائري، وتقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصاراً بـ “قسد” والتي بادرت قواتها الأمنية إلى احتجاز 3 من الرجال السبعة الذين شاركوا بضرب الفتاة..
من جهتها، كشفت هيئة المرأة لدى “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” أن قوى الأمن الداخلي المعروفة بالكردية بـ “الآسايش” اعتقلت 3 من المعتدين، بينما تواصل البحث عن الفارين الأربعة.
واستقبلت مؤسسة مدنية لدى “الإدارة الذاتية” لينا مع شقيقتها التي تعرّضت في السابق لتعذيبٍ مماثل، وتدعى عائشة.
ومن المرجّح أن تستمر المؤسسة في تقديم الرعاية للشقيقتين حتى يتغير وضعهما العائلي وحلّ خلافاتهما مع عائلتهما.
ولم يعرف على وجه التحديد، الأسباب التي دفعت الرجال السبعة إلى تعذيب لينا، لكن مصادر محلية كشفت أنها على صلة بـ “الشرف”، وفق ادعاءات العائلة.
ونددت منظمات نسائية بالحادثة، صباح الثلاثاء، عبر بيان ألقته عند دوار النعيم وسط مدينة الرقة.
وجاء في البيان أن “تعنيف المرأتين من قرية تل السمن في مقاطعة الرقة جريمة وحشية يندى لها جبين الإنسانية والرحمة”.
وأوضح أن “المرأة تتعرض بشكلٍ شبه يومي في أنحاء العالم لجرائم العنف والقتل وكل ذلك تحت ذريعة ما يسمى الشرف والمواريث الدينية الخاطئة التي لا صلة لها بالإنسانية ولا بالأخلاق الفاضلة”.
كما اعتبر أن الجرائم المرتكبة بحق النساء “أمراض مجتمعية منتشرة وما زالت مستمرة بأساليب قمعية وانتهاكات وحشية تسعى لإبعاد المرأة وإقصائها عن المشاركة في مساحة التنظيم وتطوير الذات وفي كافة مجالات الحياة”.
وصلنا فيديو أقل ما يمكن وصفه بأنه همجي يظهر مجموعة من الرجال يعتدون بالهروات على فتاة تصرخ: “والله بنية.. والله بنية”، وطلب منا متابعوا الصفحة الذين أرسلوا هذا الفيديو معرفة مصير الفتاة. إذ تبين لنا ما يلي:https://t.co/KJ5qaewcj4#الرقه pic.twitter.com/mbrpLflIfr
— الحركة النسوية في الأردن (@feminist_move_j) February 28, 2024