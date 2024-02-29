فيديو صادم لـ 7 رجال ينهالون بالضرب المبرح على فتاة!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر 7 رجال وهم ينهالون بالضرب المبرح على فتاة دون رحمة أو شفقة، ما أثار غضبا واسعا.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تمّ التقاط الفيديو في بلدة تل السمن الواقعة في ريف محافظة الرقة السورية، وهو لأفراد عائلة فتاة تدعى لينا، لم تتجاوز عمر العشرين، سلطوا عليها أبشع أنواع التعذيب بزعم الدفاع عن الشرف.

ويمكن سماع صوت الشابة في الفيديو وهي تقول مترجية: “والله بنيّة.. والله بنيّة”، تأكيدا على عذريتها.

وفي حين لم تدفعهم تلك الصرخات لوقف الضرب الوحشي كان أحدهم يدعو الآخر بالقول: “اضرب حيل (بقوة) اضرب اضرب”.

وطالب مغرّدون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين. كما سخر بعضهم من أسباب الاعتداء عليها بدافع “الشرف”، وبعد الضجة التي أحدثها التسجيل، تحركت السلطات الأمنية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكشف شهود عيانٍ من البلدة أن الصبية تعرضت لتعذيبٍ مماثل لما عاشته شقيقتها قبل فترة عندما انهال عليها أخواتها بالضرب بدافع “الشرف” أيضاً.

وتعد تلك البلدة التي تمّ تصوير المقطع فيها ريفية وذات طابع عشائري، وتقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصاراً بـ “قسد” والتي بادرت قواتها الأمنية إلى احتجاز 3 من الرجال السبعة الذين شاركوا بضرب الفتاة..

من جهتها، كشفت هيئة المرأة لدى “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” أن قوى الأمن الداخلي المعروفة بالكردية بـ “الآسايش” اعتقلت 3 من المعتدين، بينما تواصل البحث عن الفارين الأربعة.

واستقبلت مؤسسة مدنية لدى “الإدارة الذاتية” لينا مع شقيقتها التي تعرّضت في السابق لتعذيبٍ مماثل، وتدعى عائشة.

ومن المرجّح أن تستمر المؤسسة في تقديم الرعاية للشقيقتين حتى يتغير وضعهما العائلي وحلّ خلافاتهما مع عائلتهما.

ولم يعرف على وجه التحديد، الأسباب التي دفعت الرجال السبعة إلى تعذيب لينا، لكن مصادر محلية كشفت أنها على صلة بـ “الشرف”، وفق ادعاءات العائلة.

ونددت منظمات نسائية بالحادثة، صباح الثلاثاء، عبر بيان ألقته عند دوار النعيم وسط مدينة الرقة.

وجاء في البيان أن “تعنيف المرأتين من قرية تل السمن في مقاطعة الرقة جريمة وحشية يندى لها جبين الإنسانية والرحمة”.

وأوضح أن “المرأة تتعرض بشكلٍ شبه يومي في أنحاء العالم لجرائم العنف والقتل وكل ذلك تحت ذريعة ما يسمى الشرف والمواريث الدينية الخاطئة التي لا صلة لها بالإنسانية ولا بالأخلاق الفاضلة”.

كما اعتبر أن الجرائم المرتكبة بحق النساء “أمراض مجتمعية منتشرة وما زالت مستمرة بأساليب قمعية وانتهاكات وحشية تسعى لإبعاد المرأة وإقصائها عن المشاركة في مساحة التنظيم وتطوير الذات وفي كافة مجالات الحياة”.