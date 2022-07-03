تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكثير من الأسى، فيديو صادم لقرش يمزق سائحة أجنبية في الغردقة بمصر.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الضحية سائحة نمساوية، افترسها قرش أثناء ممارستها السباحة في منتجع سياحي على شاطئ البحر الأحمر في مصر.

وأشارت مصادر إلى أن السائحة البالغة من العمر 68 عامًا توفيت، بعدما فقدت ذراعها وساقها في حادثة أثارت ذعرًا ورعبًا في قلوب جميع من شاهد الواقعة.

واستطاعت السيدة الوصول للشاطئ، وحاول الأطباء القيام بإنعاش قلبي ورئوي لها في مكان الحادث، لكنها ماتت بعد دقائق في سيارة إسعاف.