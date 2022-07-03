-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

فيديو صادم لقرش يمزق سائحة أجنبية في الغردقة بمصر

جواهر الشروق
  • 194
  • 0
فيديو صادم لقرش يمزق سائحة أجنبية في الغردقة بمصر

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكثير من الأسى، فيديو صادم لقرش يمزق سائحة أجنبية في الغردقة بمصر.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الضحية سائحة نمساوية، افترسها قرش أثناء ممارستها السباحة في منتجع سياحي على شاطئ البحر الأحمر في مصر.

وأشارت مصادر إلى أن السائحة البالغة من العمر 68 عامًا توفيت، بعدما فقدت ذراعها وساقها في حادثة أثارت ذعرًا ورعبًا في قلوب جميع من شاهد الواقعة.

واستطاعت السيدة الوصول للشاطئ، وحاول الأطباء القيام بإنعاش قلبي ورئوي لها في مكان الحادث، لكنها ماتت بعد دقائق في سيارة إسعاف.

مقالات ذات صلة
رسالة امرأة سعودية على فراش المرض تحقق تعاطفا كبيرا وابنها يكشف الحقيقة

رسالة امرأة سعودية على فراش المرض تحقق تعاطفا كبيرا وابنها يكشف الحقيقة

فنانة لبنانية تشعل تويتر برفضها المساواة بين الجنسين!

فنانة لبنانية تشعل تويتر برفضها المساواة بين الجنسين!

بماذا نصحت زوجة الرئيس الأمريكي نظيرتها الكورية الجنوبية؟

بماذا نصحت زوجة الرئيس الأمريكي نظيرتها الكورية الجنوبية؟

روبوتات على شكل سيدات تبيعها الصين بأسعار رخيصة.. ما الحقيقة؟

روبوتات على شكل سيدات تبيعها الصين بأسعار رخيصة.. ما الحقيقة؟

الإمارات: منح المزايا الكاملة لأبناء المواطنات المقيمين في الصحة والتعليم

الإمارات: منح المزايا الكاملة لأبناء المواطنات المقيمين في الصحة والتعليم

إبنة الشرق الجزائري إيمان زرطيط تتوج بلقب ملكة جمال إفريقيا

إبنة الشرق الجزائري إيمان زرطيط تتوج بلقب ملكة جمال إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد