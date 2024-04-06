فيديو صادم لوزير يسحل ويركل زوجته حتى الموت!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لوزير يقتل زوجته سحلا وركلا في كازاخستان.

وبحسب ما أفاد موقع سكاي نيوز عربية فقد استحوذت محاكمة وزير سابق متهم بضرب زوجته حتى الموت على اهتمام الرأي العام في كازاخستان.

وأظهرت لقطات صادمة تم عرضها في قاعة المحكمة هذا الأسبوع، كوانديك بيشيمباييف، وزير الاقتصاد السابق، وهو يركل ويضرب بشكل متكرر امرأة شابة نحيلة ترتدي معطفا، ويسحبها من شعرها.

وعثر على المرأة، سلطانات نوكينوفا، البالغة من العمر 31 عاما، ميتة في نوفمبر الماضي في مطعم يملكه أحد أقارب زوجها.

ووفقا لتقرير الطبيب الشرعي، توفيت نوكينوفا متأثرة بصدمة في الدماغ، وكانت إحدى عظام أنفها مكسورة وكانت هناك كدمات متعددة على وجهها ورأسها وذراعيها ويديها.

ويواجه بيشيمباييف (43 عاما) اتهامات بالتعذيب والقتل باستخدام العنف الشديد ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.