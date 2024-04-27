فيديو صادم وثق لحظة اغتيال مدونة شهيرة تشاجرت مؤخرا مع “باربي العراق”!

انتشر عبر المواقع الإخبارية، وشبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وثق لحظة اغتيال مدونة شهيرة، كانت قد تشاجرت مؤخرا مع “باربي العراق”.

وبحسب ما نقلت صحف عراقية عن مصدر أمني فقد تعرضت البلوغر “غفران سوادي” التي تعرف باسم “أم فهد” على شبكات التواصل الاجتماعي، لعملية اغتيال شرق العاصمة بغداد، فيما أصيبت مساعدتها بجروح بليغة.

وقال المصدر إن “شخصاً مجهول الهوية يستقل دراجة نارية أقدم على قتل المواطنة، في منطقة شرق زيونة”.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت فتح تحقيق بمقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين في العاصمة بغداد، وقالت في بيان مقتضب أنها “شكلت فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين في منطقة زيونة” في بغداد.

وكان مسؤولان أمنيّان كشفا في وقت سابق أنّ مستخدمة “تيك توك” عراقيّة مشهورة، حُكم عليها السنة الماضية بالسجن بسبب محتوى اعتُبر “غير لائق” على شبكات التواصل الاجتماعي، قُتلت مساء الجمعة بالرصاص في بغداد بينما كانت داخل سيّارة.

وفي العراق المحافظ إلى حدّ كبير، اكتسبت “أمّ فهد” التي يُتابعها عشرات الآلاف من مستخدمي تطبيقَي “تيك توك” و”إنستغرام”، شهرة من خلال نشرها فيديوهات تظهر فيها غالبًا بملابس ضّيقة وهي ترقص على موسيقى عراقيّة.

وفي فيفري 2023، حكمت محكمة عراقيّة على “أمّ فهد” بالسجن 6 أشهر، لإقدامها على “نشر أفلام وفيديوهات عدّة تتضمّن أقوالًا فاحشة ومُخلّة بالحياء والآداب العامّة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، وفقا لفرانس برس.

و”أم فهد” معروفة بإثارة الجدل بمنشوراتها، التي كان آخرها شجارها مع البلوغر “داليا نعيم”المعروفة بلقب “باربي العراق”، إذ هددت الأولى الأخيرة بفضح علاقتها مع قيادات أمنية رفيعة المستوى، بعدما قالت داليا إنها تعرضت للخطف من قبل مجهولين قبل أن تتمكن من الهرب.

وخلال الفترة الماضية شهد العراق العديد من الجرائم المرتبطة بالمؤثرين والبلوغرز على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي كان آخرها مقتل المؤثر المعروف باسم “سمسم” وهو من العابرين جنسيا، ومقتل المؤثرة فيروز آزاد.