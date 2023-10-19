فيديو صلاح بشأن غزة.. رقم مهول في عدد المشاهدات وردود أفعال متباينة

حقق الفيديو الذي نشره النجم المصري محمد صلاح بشأن غزة رقما مهولا في عدد المشاهدات، وجاءت ردود الأفعال حول مضمونه، متباينة بين منتقد ومرحب.

وبعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب عدم إظهار موقفه من الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق سكان غزة، خرج النجم المصري عن صمته.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو مدته 50ثانية، حقق إلى غاية صبيحة الخميس 113 مليون مشاهدة على منصة “إكس” تويتر سابقا.

وتطرق نجم ليفربول في مقطع الفيديو إلى الوضع الراهن جراء الحرب، كما وجه رسالة إلى قادة العالم من أجل تسهيل تقديم المساعدات إلى سكان غزة.

وقال صلاح:” ليس من السهل أبداً الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفاً شديداً ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع… جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها”.

وأضاف: ” يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فوراً، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى”.

وتابع: “يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء… الإنسانية يجب أن تسود”.

وكان مضمون مقطع الفيديو صادما للكثير من المتتبعين، الذين أعابوا على محمد صلاح، عدم إعلانه الصريح لتضامنه مع القضية الفلسطينية وعدم إدانته لجرائم الاحتلال الصهيوني.

ليته بقي صامتا على أن يقول ” ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة” ويقول ” لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة” دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان .

الحياة مواقف يا محمد .. وموقفك تأخر كثيرا ، و لم يكن في مستوى عظمة مصر وشعب مصر للأسف.. — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 18, 2023

وجاء في الكثير من التعليقات أن “صلاح صمت دهرا، ليساوي بين الجلاد والضحية، بما أنه اختار موقف الحياد”.

كما أكد معلقون من رواد التواصل الاجتماعي، أن رسالة صلاح المنتظرة منذ بداية جرائم الاحتلال الصهيوني، كانت لطيفة ومهذبة ودبلوماسية إلى حد بعيد.

وفي المقابل دافع الكثير من المعلقين على محمد صلاح، وأكدوا أن محتوى رسالته هو أقصى ما يمكن أن يقوله بما أنه يلعب في بلد أعلن عن تضامنه اللامحدود مع الاحتلال الإسرائيلي.

شكراً يا محمد يا صلاح … يارب بحق وقفتك مع المظلومين يوفقك في كل حياتك و مسيرتك . ❤️ https://t.co/jMMvSWg2a7 — Joe (@youssef_hussen) October 18, 2023

وقال آخرون أن صلاح معروف بمواقفه مع العرب والمسلمين، وأن دعمه دائما يكون بالفعل وليس بالقول.