فيديو طريف: السفيرة الأمريكية تتعرّف على أسماء الحلويات الجزائرية

نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، مقطع فيديو للسفيرة إليزابيث مور أوبين، وهي تتعرف على أسماء الحلويات الجزائرية.

وغردت أيضا السفيرة الأمريكية بالجزائر عبر حسابها على منصة “تويتر” حيث كتبت: “تجربة حلويات مختلفة وكانت رائعة.. كان من الممتع جدا معرفة الأسماء المختلفة لبعض الحلويات الجزائرية مع روزا”.

وتساءلت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر في تغريديتها: “ماذا علي أنّ أجرب بعد ذلك؟”.

وقدمت الشيف الجزائرية روزا مجموعة مختلفة من أنواع الحلويات الجزائرية للسفيرة الأمريكية، وعرفتها بهم على غرار: دزيريات، مقروط اللوز، مقروط العسل وتشاراك.. وغيرها.