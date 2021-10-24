فيديو طريف.. ديك رومي يتحرش بمراسلة الـ CNN!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الا جتماعي فيديو طريف لديك رومي، معلقين عليه بالقول إنه تحرش بمراسلة قناة CNN الأمريكية.

وتظهر المراسلة التلفزيونية في المقطع المصور، أثناء قيامها بتسجيل تقرير صحفي في منطقة إسكس بالمملكة المتحدة، وهي تتوسط مجموعة من الديوك الرومية، فقام أحدهم بنقرها لتصرخ بشدة ثم تنفجر بالضحك.

وتفاعلت الديوك الأخرى مع صراخ المراسلة بإطلاق أصوات، فبدت كما لو أنها تضحك، فيما تفاعل نشطاء مع الفيديو ووصفوا الحادثة بالتحرش.

يذكر أن المراسلة كانت تتحدث في تقريرها عن مشاكل المزارعين في المنطقة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما أفاد موقع قناة “CNN” فإن المراسلة “آنا ستيوارت” تلقت تحية من الديوك الرومية أنثاء قيامها ببث مباشر.