فيديو طريف.. طفلة تقتحم برنامجا تلفزيونيا من أجل والدها!

في فيديو طريف، صنعت الطفلة أنفال ابنة صانع المحتوى السياحي بولباداوي أجواء مرحة في برنامج “الشروق مورنينغ” على قناة الشروق نيوز، عندما اقتحمت مكان التصوير بكلّ عفوية، للالتحاق بأبيها أمام عدسات الكاميرا.

وظهرت الطفلة الصغيرة وهي تقطع حوار مذيعة البرنامج مع ضيفها بولباداوي، قبل أن تلتحق به في الاستوديو منادية ببراءة: “بابا، بابا”.

أنفال بالمناسبة، هي أيضا رفيقة والدها في عدّة مغامرات سياحية في ربوع الجزائر، حسب ما أوضحه الضيف في حديثه للبرنامج.