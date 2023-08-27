فيديو طريف: فنانون شباب يكرّمون طارق العربي طرقان “على الطريقة الجزائرية”

اختار أعضاء فرقة “براعم ثوغس” طريقة جزائرية خاصة، لتحية الفنان الجزائري السوري طارق العربي طرقان، في نهاية حفلته الغنائية الأولى بالجزائر.

فقد قام شباب الفرقة الغنائية الجزائرية بتقبيل كاتب وملحن ومؤدي أغاني الرسوم المتحركة الشهير على جبينه، الواحد تلو الآخر. قبل أن يجمعه معهم حديث حول أعمالهم الفنية.

وأرفق مقطع فيديو نشر على صفحة الفرقة في فيسبوك بالتعليق:”أخبروا الأستاذ طارق العربي طرقان، بأن شباب المستقبل سيبقون أبناءه للأبد”.

وشاركت الفرقة التي تجمع 10 فنانين صاعدين، في حفلة طرقان يوم الجمعة الماضي بمسرح الهواء الطلق الهادي فليسي في العاصمة. إلى جانب أبنائه محمد وتالة وديمة.

وتشمل جولة طارق العربي طرقان في الجزائر حفلات أخرى في قسنطينة بقاعة الزينيت، ثم وهران في بداية شهر سبتمبر المقبل.

الفنان من مواليد العاصمة السورية دمشق في سنة 1959، من أب وأم جزائريين من مدينة سيق بولاية معسكر بالنسبة للوالد، ومدينة تلمسان بالنسبة للوالدة.