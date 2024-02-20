فيديو طريف لأطول رجل في العالم يمازح أقصر امرأة!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا طريفا جمع بين أطول رجل في العالم وأقصر امرأة على الإطلاق.
وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول فقد التقى مجددا سلطان كوزن، البالغ طوله 251 سم، وجيوتي أمجي الذي يبلغ طولها 62.8 سم، في كاليفورنيا، الاثنين 19 فيفري الجاري.
U Kaliforniji se sreli najviši čovjek i najniža žena na svijetu https://t.co/AuasmPZFu1 #SultanKosen #JyotiAmge pic.twitter.com/Say9ZF4CFK
— Anadolu BHSC (@aa_balkans) February 19, 2024
#أطول رجل في العالم يلتقي أقصر إمرأة في العالم في كاليفورنيا.
سلطان كوسين أطول رجل في العالم “2.51” سم، من مدينة ميردين شمال كوردستان، وجيوتي امجي أقصر إمرأة في العالم “62.8” سم من الهند. pic.twitter.com/zfTzvcRFCN
— ازاد عبدلله (@azad_abb) February 20, 2024
وظهر الرجل التركي وهو يمتازح المرأة الهندية في ثاني لقاء يجمع بينهما بعد زيارتهما لأهرامات الجيزة في العام 2018.
يذكر أن التركي سلطان كوزن، أصبح رسمياً أطول رجل حي في العالم سنة 2009، عندما تم اكتشاف أنه أطول بأكثر من 10 سم من باو شيشون، الذي كان يحمل الرقم القياسي في ذلك الوقت، وفق صحيفة “التلغراف”.
كما يحمل الرقم القياسي لأكبر الأيدي، حيث يبلغ قياس كل يد 28.5 سم، من المعصم إلى طرف الإصبع الأوسط، حيث يحتاج لملابس خاصة وينام على سرير طوله 3 أمتار.
كان نمو كوزن البالغ من العمر 41 عاما، طبيعياً عند ولادته حتى وصل إلى سن العاشرة وأصيب بورم في الغدة النخامية بالمخ تسبب في إصابته بمرض العملقة.
أما الممثلة الهندية جيوتي أمجي (30 عاماً)، فكان وزنها 5 كغم عندما كان عمرها 18.
وصغر حجمها ناتج عن شكل من أشكال التقزم يسمى الودانة، مما يعني أنها لن تنمو أبداً إلى ما هو أبعد من ارتفاع معين.
وعندما كانت في الخامسة عشرة، حصلت على اللقب القياسي لأقصر مراهقة، ثم بعد 3 سنوات، أصبحت أقصر أنثى في العالم، وهو اللقب الذي احتفظت به منذ ذلك الحين.
كما حققت أمجي، التي يتابعها 1.4 مليون على إنستغرام، حلمها بأن تصبح أقصر ممثلة في العالم بعد ظهورها في المسلسل التلفزيوني الأميركي American Horror Story.