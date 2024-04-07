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فيديو طريف لطفل أردني يسخر من أفيخاي أدرعي بعدما طلب منه تحضير طبق إسرائيلي!

الشروق أونلاين
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فيديو طريف لطفل أردني يسخر من أفيخاي أدرعي بعدما طلب منه تحضير طبق إسرائيلي!

يتداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ أيام مقطع فيديو طريف لطفل أردني يسخر من أفيخاي أدرعي الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال. 

يظهر في المقطع الذي اجتاح الشبكات صانع المحتوى الطفل الأردني زين الرجوب وهو يقرأ رسالة وصلته من أدرعي طلب فيها منه إعداد طبق إسرائيلي.

وجاء في الرسالة: “أبو الرجوب بما إنك مشهور بمطبخ زنزون في مجال هيك تعمللنا وأكلة من تراث دولة إسرائيل” ليسخر منه الطفل بالبدء في عملية التحضير لكن دون وضع أية مكونات.

وقال زين في ختام الفقرة: “أفيخيتي إذا بدك المرة الجاية أعملك أكلة موجودة خليها تكون على الأقل لبلد موجود”.

وأشاد نشطاء بخفة دم الصبي الأردني، لافتين إلى أنه لقن لسان العدو درسا لن ينساه، حيث أعربوا عن فخرهم بوعي الأطفال العرب بخطورة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته غسل أدمغتهم.

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