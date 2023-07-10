فيديو طريف لقط خائف من جرذ يجتاح الشبكات!

اجتاح فيديو طريف لقط خائف من جرذ شبكات التواصل الاجتماعي، وأثار تفاعلا واسعا، خاصة وأن الرجل استأجره لتطهير منزله من القوارض.

وقالت تقارير إخبارية إن فيديو القط أصبح ترند في تشيلي، موطن الرجل الذي استأجر القط ليخلصه من جرذ ظهر في مطبخ منزله لكنه أصيب بخيبة أمل كبيرة عقب رد فعله، غير المتوقع.

يظهر في المقطع الذي اعتبره الكثيرون طريفا، الرجل وهو يمسك بمكنسة داخل المطبخ، ومعه قط أبيض اللون، وبعد ثوانٍ خرج جرذ، يجري على الأرض بشكل سريع، ما أفزع القط الذي قفز وألصق مخالبه في الباب وبدأ بالمواء وكأنه يطلب النجدة!

AYUDAAAA!!!

NECESITAMOS UN GATOOOOO!!! 😭😭😭😭 pic.twitter.com/u4KDUW1weR — Noticias Live Chile (@NoticiasLiveCh) July 5, 2023

وقام الرجل بمطاردة الجرذ بنفسه في كل زاوية باستعمال المكنسة، بينما القط متشبث بالباب يموء بأعلى صوته، ما أثار سخرية متابعين، ممن وصفوا الموقف بغير المألوف.

وأشار البعض إلى أن قطط المنازل تخشى من كل شيء، بينما الأخرى التي تعيش في الأزقة والشوارع لا تخشى الفئران.