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فيديو طريف للسفيرة الأمريكية بالجزائر عن مباراة هولندا!

محمد عبد المؤمن
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فيديو طريف للسفيرة الأمريكية بالجزائر عن مباراة هولندا!
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السفيرة الأمريكية بالجزائر

“لتهزم خصمك، عليك أن تفهمه أوّلا”. من أجل تطبيق هذه الحكمة، حاولت السفيرة الأمريكية في الجزائر إليزابيث أوبين أن تحاكي نمط عيش الهولنديين. قبيل انطلاق مباراة منتخبها الوطني لكرة القدم، أمام المنتخب البرتقالي في ثمن نهائي مونديال قطر.

ففي بداية مقطع فيديو طريف نشرته على تويتر، أحجمت السفيرة أوبين عن وضع “أحمر الشفاه” أوّلا. ثم ارتدت قميصا برتقاليا، وراحت تقود دراجة هوائية. وكلّها أمارات يُعرف بها الهولنديون.

فالمرأة الهولندية بين أقل نساء العالم استعمالا لمساحيق التجميل. وقد أرجع موقع محلي ذلك إلى طبيعة الطقس في البلاد. حيث تتهاطل الأمطار طيلة الوقت، وهو ما يجعل وضع المساحيق أمرا غير مُجدٍ البتّة.

كما يُعرف المنتخب الهولندي لكرة القدم، بقميصه البرتقالي. على الرغم من أن هذا اللون، ليس بين ألوان العلم الوطني للبلاد، وهي الأحمر والأبيض والأزرق.

أما الدراجات الهوائية، فهي وسيلة الهولنديين المفضلة في التنقلّ. إلى درجة أن كلّ فرد من سكان العاصمة أمستردام، يمتلك دراجة واحدة على الأقل.

وتواجه الولايات المتحدة هولندا أمسية السبت، في أولى مقابلات ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

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