فيديو طريف.. هكذا ردت ضابطة روسية على بوتين حين أبدى إعجابه بزيها العسكري!

تداولت صفحات كثيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو طريف لضابطة روسية تفاعلت مع مزاح الرئيس فلاديمير بوتين حين أبدى إعجابه بزيها العسكري.

يظهر في المقطع الذي حقق انتشارا واسعا الرئيس الروسي وهو يقول للضابطة الشابة: “هل أخبرك أحد أن الزي العسكري يليق بك كثيراً؟” لترد ضاحكة: “لن تصدق ذلك”.

وأضافت: “لهذا السبب أنا لست في عجلة من أمري لتغييره”.