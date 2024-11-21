تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف وثق لحظة لقاء أطول وأقصر امرأتين في العالم.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد التقت للمرة الأولى أطول وأقصر امرأتين في العالم لتناول الشاي في لندن، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السنوية لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتعد متخصصة التكنولوجيا التركية روميسا جيلجي البالغة 27 عاما أطول امرأة في العالم بطول 215.16 سم، بينما الفنانة الهندية جيوتي أمجي، البالغة 30 عاماً الأقصر حيث لا يتجاوز طولها 62.8 سم.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت”، قالت جيلجي: “لقد كان من المذهل مقابلة جوتي لأول مرة، كان من الصعب علينا التواصل بالعين في بعض الأحيان بسبب اختلاف طولنا، لكن الأمر كان رائعًا، لدينا أشياء مشتركة”.

The first time that Rumeysa Gelgi, the world’s tallest woman, met Jyoti Amge, the world’s shortest woman 🥰️#GWRDay pic.twitter.com/uSLqIHZlKG — Guinness World Records (@GWR) November 21, 2024

من جانبه، قالت أمجي: “أنا سعيدة لأنني التقيت بروميسة، فهي طيبة القلب، وشعرت براحة كبيرة في التحدث معها.”

تعاني جيلجي من حالة نادرة تسمى “متلازمة ويفر” والتي تسبب نموا متسارعا وتشوهات هيكلية، بينما تعاني أمجي من التقزم .

وكانت جيلجي وأمجي قد تم تكريمهما كأيقونتين في للأرقام القياسية ضمن الذكرى السبعين للكتاب، وظهرتا في الطبعة الخاصة جنبًا إلى جنب مع شخصيات أخرى مثل ديانا أرمسترونغ، صاحبة أطول أظافر، وسلطان كوسين، أطول رجل في العالم.

وقال رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية كريج جلينداي: “تتمحور موسوعة غينيس للأرقام القياسية حول الاحتفال بالاختلافات، ومن خلال الجمع بين هاتين المرأتين الرائعتين والرمزيتين، يمكنهما مشاركة وجهات نظرهما حول الحياة مع بعضهما البعض ومعنا أيضًا”.