تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف وثق لحظة لقاء أطول وأقصر امرأتين في العالم.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد التقت للمرة الأولى أطول وأقصر امرأتين في العالم لتناول الشاي في لندن، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السنوية لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتعد متخصصة التكنولوجيا التركية روميسا جيلجي البالغة 27 عاما أطول امرأة في العالم بطول 215.16 سم، بينما الفنانة الهندية جيوتي أمجي، البالغة 30 عاماً الأقصر حيث لا يتجاوز طولها 62.8 سم.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت”، قالت جيلجي: “لقد كان من المذهل مقابلة جوتي لأول مرة، كان من الصعب علينا التواصل بالعين في بعض الأحيان بسبب اختلاف طولنا، لكن الأمر كان رائعًا، لدينا أشياء مشتركة”.

The first time that Rumeysa Gelgi, the world’s tallest woman, met Jyoti Amge, the world’s shortest woman 🥰️#GWRDay pic.twitter.com/uSLqIHZlKG

— Guinness World Records (@GWR) November 21, 2024