فيديو عروسين أقاما حفل زفافهما داخل مسجد يثير جدلا في تركيا!

أثار فيديو متداول لعروسين أقاما حفل زفافهما داخل أحد المساجد بتركيا، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع مطالب بعزل الإمام والمفتي.

ويظهر في الفيديو الذي حرّك غضب نشطاء في تركيا العروسين مع مختلف الزخارف والهدايا وقالب الحلوى الذي قاما بقطعه داخل المسجد، وأخذ الصور التذكارية أيضا.

واستهجن الكثيرون تصرف العروسين اللذين حولا المسجد لقاعة حفلات حسبهم بدفع أموال للقائمين عليه، لافتين إلى ضرورة احترام حرمة المكان، فهو للعبادة وليس للهو.

وقال مغردون إنه من الغباء تقليد الغرب الذين حولوا أماكن عبادتهم إلى قاعات للأفراح، والأصح هو الالتزام بتعاليم الإسلام مع الحفاظ على قدسية الأماكن.

كما طالب آخرون بعزل المفتي والإمام اللذين سمحا بذلك، ليتدخل البعض بالقول أن الزواج رباط مقدس ومن الجميل أن تكون البداية في بيت من بيوت الله، داعين لعدم تضخيم الأمور لأن العروسين حسبهم لم يرتكبا جرما شنيعا.

وساق نشطاء عدة فتاوى تجيز عقد النكاح في المساجد، وتمنع إقامة الحفلات لأن بيوت الله مخصصة للعبادة والذكر وقراءة القرآن وليس لأخذ الصور وتقطيع قوالب الحلوى، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم-: “إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ”.