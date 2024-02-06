فيديو غير إنساني لتعذيب فلسطيني على يد أحد جنود “الجيش الأكثر أخلاقا في العالم”!
ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن وحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يزعمون أنه الأكثر أخلاقا في العالم، بعد تداول فيديو صادم لتعذيب مدني فلسطيني على يد أحد الجنود الصهاينة.
يظهر في المقطع الذي أثار غضبا واسعا واستنكارا كبيرا اقتياد المواطن الفلسطيني عاريا ومكبل اليدين، وأيضا وهو جالسا على كرسي في مبنى بغزة وقد قيدت يداه إلى الخلف والدم يسيل من رجله وكأنه تعرض للتعذيب.
🇮🇱هذا واحد من الجيش الأكثر أخلاقا.. الجندي يوسي غامزو ينشر ويتباهى بصورة يقوم فيها بتعذيب مدني فلسطيني ومعاملته بشكل مهين في #غزة .#GazaGenocide pic.twitter.com/T7hzZqdRj7
— Dima Halwani (@DimaHalwani) February 5, 2024
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد نشر المقطع الصادم جندي يدعى يوسي غامزو عبر حساباته على منصات التواصل، وبدأ أصدقاؤه بتداوله من باب التباهي، ليحقق انتشارا واسعا مرفقا بموجة غضب وانتقادات لأخلاق الجيش الصهيوني، مع مطالبات بجمع الفيديوهات وتقديمها لمحكمة العدل الدولية.
كل هذه الوقائع يجب أن توثق ويتم اعتمادها كأدلة أمام محكمة العدل الدولية .
— Venus Mohammed/ڤينوس محمد (@venusmohm) February 5, 2024
وقال موقع الجزيرة نت إن نشطاء بلغوا عن حسابات الجندي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتم إغلاق بعضها، كما أشار إلى أن الفيديو مصور في كتيبة الغرانيت (932) في الجيش الإسرائيلي والتي كانت تقاتل في مدينة غزة.
هل تتذكرون هذا الفيديو من ملعب كرة القدم مع الرهائن الفلسطينيين؟
تبين أن المصور نفسه هو يوسي غامزو الذي قام بتصويرها
والجنود الذين يظهرون في الفيديو هم الكتيبة 932 من لواء ناحال. https://t.co/L7d9wiLiEP pic.twitter.com/wQZlfMDBpN
— Tamer | تامر (@tamerqdh) February 5, 2024
وكان يوسي يوثق عمليات كتيبته القتالية في القطاع ويرفعها عبر قناته على اليوتيوب، كما تبين أن الفيديو تم تصويره في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، وصور في حي الرمال وسط غزة.
وأعرب نشطاء عن استيائهم البالغ من الصورة المهينة التي ظهر عليها المواطن الغزي، والتي وصفوها بأنها غير إنسانية وأنها واحدة من مئات القصص البشعة للإجرام الإسرائيلي التي لم يتم الكشف عنها.
الجنود الإسرائيليون ينشرون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً و لقطات أثناء تعذيب مواطن فلسطيني و التنكيل به
لا أحد ينكر ولا أحد يتعاطف ولا أحد يهتم
كأننا حشرات لا قيمة لها و لا معنى لحياتها
لا يخجلون من جرائمهم ولا أحد يلومهم
العالم مكان مُوحش و مُظلم و بشع#غزة_تُباد pic.twitter.com/WClt8HjEVL
— أبو صوفيا🇵🇸 (@iAbdulrahman_17) February 5, 2024
وقال متابعون إن المقطع الأول الذي أظهر اعتقال الرجل لم يكن فيه مصابا، ولكن في الفيديو الآخر ظهرت قدمه وهي مصابة والدماء تخرج منها وبجانبها عصا يبدو أنها استخدمت في تعذيبه، فيما أشار آخرون إلى طريقة جلوس الرجل شامخا غير مبال بحقارة من حوله.