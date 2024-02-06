-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

فيديو غير إنساني لتعذيب فلسطيني على يد أحد جنود “الجيش الأكثر أخلاقا في العالم”!

الشروق أونلاين
  • 1329
  • 0
فيديو غير إنساني لتعذيب فلسطيني على يد أحد جنود “الجيش الأكثر أخلاقا في العالم”!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن وحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يزعمون أنه الأكثر أخلاقا في العالم، بعد تداول فيديو صادم لتعذيب مدني فلسطيني على يد أحد الجنود الصهاينة.

يظهر في المقطع الذي أثار غضبا واسعا واستنكارا كبيرا اقتياد المواطن الفلسطيني عاريا ومكبل اليدين، وأيضا وهو جالسا على كرسي في مبنى بغزة وقد قيدت يداه إلى الخلف والدم يسيل من رجله وكأنه تعرض للتعذيب.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد نشر المقطع الصادم جندي يدعى يوسي غامزو عبر حساباته على منصات التواصل، وبدأ أصدقاؤه بتداوله من باب التباهي، ليحقق انتشارا واسعا مرفقا بموجة غضب وانتقادات لأخلاق الجيش الصهيوني، مع مطالبات بجمع الفيديوهات وتقديمها لمحكمة العدل الدولية.

وقال موقع الجزيرة نت إن نشطاء بلغوا عن حسابات الجندي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتم إغلاق بعضها، كما أشار إلى أن الفيديو مصور في كتيبة الغرانيت (932) في الجيش الإسرائيلي والتي كانت تقاتل في مدينة غزة.

وكان يوسي يوثق عمليات كتيبته القتالية في القطاع ويرفعها عبر قناته على اليوتيوب، كما تبين أن الفيديو تم تصويره في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، وصور في حي الرمال وسط غزة.

وأعرب نشطاء عن استيائهم البالغ من الصورة المهينة التي ظهر عليها المواطن الغزي، والتي وصفوها بأنها غير إنسانية وأنها واحدة من مئات القصص البشعة للإجرام الإسرائيلي التي لم يتم الكشف عنها.

وقال متابعون إن المقطع الأول الذي أظهر اعتقال الرجل لم يكن فيه مصابا، ولكن في الفيديو الآخر ظهرت قدمه وهي مصابة والدماء تخرج منها وبجانبها عصا يبدو أنها استخدمت في تعذيبه، فيما أشار آخرون إلى طريقة جلوس الرجل شامخا غير مبال بحقارة من حوله.

مقالات ذات صلة
فيلم جزائري عن مأساة التجارب النووية الفرنسية ينافس في مهرجان السينما الإفريقية بمصر

فيلم جزائري عن مأساة التجارب النووية الفرنسية ينافس في مهرجان السينما الإفريقية بمصر

بالفيديو.. هكذا أسعف الحظ منتحرا ألقى بنفسه من ناطحة سحاب!

بالفيديو.. هكذا أسعف الحظ منتحرا ألقى بنفسه من ناطحة سحاب!

طيلة 20 سنة.. هكذا غير فيسبوك حياتنا

طيلة 20 سنة.. هكذا غير فيسبوك حياتنا

بعد إهانته بكلمات غير مقبولة في حق الجزائريين.. القضاء البريطاني ينصف الصحفي أحمد روابة

بعد إهانته بكلمات غير مقبولة في حق الجزائريين.. القضاء البريطاني ينصف الصحفي أحمد روابة

عدل 3.. معلومات مضللة منتشرة عبر الشبكات وهذا ما يجب معرفته!

عدل 3.. معلومات مضللة منتشرة عبر الشبكات وهذا ما يجب معرفته!

الرجال في الجزائر أكثر إقبالا على العمليات التجميلية في الخارج

الرجال في الجزائر أكثر إقبالا على العمليات التجميلية في الخارج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد