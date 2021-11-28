يحكي معاناة بعض الفئات في المجتمع:

في محتوى حزين ومؤثر، جاء في شكل فيلم قصير، سجل الفنان “لوتشي”، فيديو كليب من كلماته تحت عنوان” حالف نروح”، تحت إشراف وإخراج وسيناريو وتمثيل الإعلامي صفوان أحمد عيسى، أطلق مؤخرا على منصة اليوتوب، وللذكر فإن الفيديو كليب، من بطولة صفوان عيسى وكذا الممثلة فاطمة علاهم، بلال باراكودا.

وبالعودة إلى محتوى الفيديو كليب، فهو نقل لواقع مرير يعكس حالة الأصدقاء المزيفين، وكذا معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا، والحرقة وغيرها من الآفات الاجتماعية التي يتخبط فيها الكثير من الشباب اليوم.