فيديو لأشخاص يهاجمون شاحنة مواد غذائية يثير جدلا

مشهد من الفيديو يوضح التدافع على المواد الغذائية

تداولت صفحات وحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه يصور هجوم مواطنين جزائريين على شاحنة محملة بالمواد الغذائية.

يظهر في الفيديو المتداول تدافع أشخاص أمام شاحنة محملة بأكياس بينما يقوم أحدهم بإلقائها نحوهم.

وجاء في التعليق المرفق: “هجوم جزائريين على شاحنة تحمل مواد غذائية”.

وحصد الفيديو مئات المشاهدات والتعليقات فيما شكك بعض المستخدمين في كونه مصور في الجزائر وقال آخرون إنه من تونس.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء خطأ، والفيديو مصور قبل عام في تونس خلال توزيع للسميد ولا علاقة له بالجزائر.

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية أن التفتيش عن الفيديو بواسطة كلمات مفتاحية مثل “تدافع شاحنة أكياس” يرشد إليه منشورا على صفحات تونسية عدة في فيسبوك في مارس 2022.

وقالت الصفحات الناشرة إن المشاهد تعود لـ”هجوم مواطنين على شاحنة توزيع السميد في سيدي بوزيد”.

وتُمكّن النسخ المنشورة بجودة أفضل من التعرف على العلامات التجارية التونسية التي تظهر بوضوح في الفيديو كشعار الماء المعدني وأكياس السميد.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة منذ عام 2011 اشتدت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.

وقد شحّت حينها مواد غذائية عدة من الأسواق التونسية على غرار الحليب والسكر والقهوة وزيت الطبخ والسميد، وفقا لفرانس برس.