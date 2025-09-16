-- -- -- / -- -- --
الجزائر
ضمن مشروع السكة الحديدية بشار بغار جبيلات

فيديو لأطول جسر للسكة الحديدية في الجزائر وفي إفريقيا

الشروق أونلاين
لقطة شاشة (صفحة الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية)
الجسر الكبير على وادي الداورة.

نشرت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية فيديو يوثق تقدم أشغال إنجاز الجسر الكبير على وادي الداورة، والذي يعد أطول جسر للسكة الحديدية في الجزائر وإفريقيا بطول يصل إلى 4,11 كيلومتر، ضمن مشروع إنجاز الخط المنجمي الغربي بشار – تندوف – غار جبيلات.

ووفقا للوكالة، فنظرا لضخامة الأشغال تم تجنيد عدة فرق مختصة في هذا النوع من الجسور، كما تم جلب عتاد خاص بوضع الكمرات وكذا تقليم الخوازيق من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتسليم الجسر وفق الرزنامة الزمنية المحددة.

ويمتد هذا الجسر العملاق على مسافة تزيد عن الأربعة كيلومترات يرتكز على 116 وحدة من الأعمدة الخرسانية بأساسات عميقة (خوازيق) يصل عددها إلى 1432 وحدة، كما تتطلب منصته العلوية وضع ما لا يقل عن 1170 وحدة من الكمرات الخرسانية مسبقة الإجهاد.

