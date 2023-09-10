فيديو لأم مغربية فقدت زوجها وأولادها الأربعة يثير تعاطف رواد الشبكات

أثار انتشار فيديو لأم مغربية فقدت زوجها وأولادها الأربعة، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، تعاطف رواد شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت السيدة المغربية القاطنة في قرية تمقرة بإقليم شيشاوة قرب مدينة مراكش جنوب المغرب، إنها “بقيت وحيدة” بعد فقدانها لكل أفراد عائلتها، عقب انهيار المبنى الذي يقطنون فيه.

وأوضحت في تصريحات للقناة الأولى الرسمية: “مات مصطفى (زوجها)، وحسن، وإلهام، وغزلان، وإلياس (الأولاد). فقدت كل ما أملك، وأعز ما لدي، يمتلكني الحزن.. بقيت وحدي.. هذا من قضاء الله وقدره”.

ووفقا لوكالة رويترز، لا يزال السكان يبحثون عن ناجين تحت أنقاض بيوتهم التي بنوها على المنحدرات من الطوب اللبن والحجارة والأخشاب الخشنة، قبل أن يطيح بها الزلزال الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وأدى لسقوط مآذن عدة مساجد وألحق بمدينة مراكش القديمة التاريخية أضرارا جسيمة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن 2012 شخصا لقوا حتفهم، بينما أصيب 2059، من بينهم 1404 في حالة حرجة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة، ومركزه على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غربي مراكش.

وضرب الزلزال إقليم الحوز، وامتد الدمار إلى أقاليم مجاورة؛ مثل: تارودانت وشيشاوة، ووصلت هزاته إلى العديد من المدن الكبرى؛ مثل: العاصمة الرباط، والدار البيضاء، ومكناس، وفاس، وأغادير، وتارودانت، وخلّف كثيرا من القصص الإنسانية المؤلمة.

وزلزال الحوز هو الأشد خسائر في المغرب بعد زلزال أغادير 1960 الذي يعدّ الأكثر فتكا وتدميرا في تاريخ المغرب، حيث دمر مدينة أغادير الجنوبية المطلة على المحيط الأطلسي.

وبلغت قوة زلزال أغادير 5.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل حوالي 15 ألف نسمة (حوالي ثلث سكان المدينة في ذلك الوقت)، وجرح 12 ألفا آخرين، بينما ترك ما لا يقل عن 35 ألف شخص دون مأوى.