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فيديو لإقامة الساحل “من الداخل”.. هنا يقيم ضيوف قمة الجزائر

الشروق أونلاين
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فيديو لإقامة الساحل “من الداخل”.. هنا يقيم ضيوف قمة الجزائر
أرشيف
إحدى فيلات إقامة الساحل

نشر التلفزيون العمومي مساء الأحد، تقريرا مصوّرا من داخل إقامة الساحل، حيث سينزل القادة العرب المشاركون في القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

وجاء في تقرير التلفزيون أن إقامة الساحل (موريتي سابقا)، ستخصّص مرافقها العصرية لاستقبال ضيوف الجزائر. حيث تضمّ الإقامة 123 فيلا فاخرة.

“كما يتوفر الموقع على كل وسائل الراحة، من مسابح داخلية وخارجية، وقاعات للرياضة. مع 3 مطاعم ستقدّم أطباقا جزائرية تقليدية للمشاركين في القمة طيلة فترة إقامتهم”.

إلى جانب كل ما سبق، تحتوي الإقامة الرسمية على مهبط خاص لطائرات الهيليكوبتر. وتمّ تجهيز هذا المهبط القريب من قصر الأمم، من أجل تسهيل تنقل الوفود.

وقد أصبحت المؤسسة العمومية لإقامة الساحل التي تشرف على تسيير الإقامات الرسمية في العاصمة، تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية، منذ أوت 2022.

وتشرف المؤسسة على تسيير عدّة مرافق على غرار قصر الأمم، والمركز الدولي للمؤتمرات. كما تضمّ عدّة مساكن على مستوى نادي الصنوبر والكثبان وسطاوالي وموريتي (إقامة الساحل حاليا).

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