فيديو لابن أستاذة توفيت في حادث مأساوي لحظات قبل الإفطار يهز الشبكات
هزّ شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر من تصوير ابن أستاذة توفيت، مساء الثلاثاء، في حادث مأساوي لحظات قبل الإفطار بمدينة عنابة.
وتداول نشطاء مقطعا مصورا يظهر تعرض سيارة من نوع “آلتو” للخراب نتيجة الاصطدام الشديد بها من قبل سيارة أخرى من نوع ياريس.
وأظهر ابن الضحية، وهي أستاذة متقاعدة، تدعى سليمة جمعون، وتبلغ من العمر 56 عاما، الحذاء الرياضي لوالدته أمام مكابح السيارة، ومأكولات تسربت من العلب في المقاعد الخلفية.
▪️عنابة
مؤثر…
إنا لله وانا اليه راجعون
مخلفات الحادث الاليم الذي أودى بحياة الاستاذة سليمة جمعون مدرسة متقاعدة بمدرسة 8 ماي 19450عشية البارحة بحي خرازة .
حيث كانت تطعم الصائمين قبل اذان المغرب
ربي يرحمها ان شاء الله ويجعل اهلها من أهل الجنة 💔😥 pic.twitter.com/IylsUfnYNP
— Info Trafic Algerie (@infotraficalg) April 4, 2023
وفي التعليق على الحادث الأليم، كان الشاب في حالة صدمة شديدة وهو يناديها ويقول بأنه طلب منها أن لا تخرج، ولكنها أبت إلا أن توزع وجبات الإفطار على الأفارقة وعابري السبيل.
#عنابة
المقطع من تصوير ابن المرحومة الأستاذة المتقاعدة #سليمة_جمعون ضحية الحادث الأليم الذي للأسف أودى بحياتها البارحة لحظات قبل الإفطار وهي في طريقها لتوزيع وجبات الإفطار على الأفارقة وعابري السبيل
رحم الله الأستاذة و غفرلها وجعلها من أهل الجنة
إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/bMCAZFi9bh
— Power to the People 87 السلطة للشعب (@7pttp8) April 4, 2023
وأثرت دموع الشاب المكلوم في رواد الشبكات الذين تداولوا المقطع مع الدعاء لها بالرحمة، لافتين بأنها توفيت في عشر المغفرة وهي تقوم بعمل صالح.
صورة الأستاذة #جمعون_سليمة 56 سنة التي توفيت وهي في طريقها لتوزيع وجبات #إفطار على الصائمين في #عنابة
دقائق قبل آذان المغرب، حيث كانت تقدم وجبات إفطار للصائمين عشية البارحة بحي خرازة بعنابة
إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/xXHY3yRYEC
— Zoubir Fadel 🇩🇿 (@fadel_zoubir) April 4, 2023
يذكر أن الأستاذة جمعون هي ثاني ضحية من فرق المتطوعين لتوزيع وجبات الإفطار، بسبب تهور السائقين في اللحظات الأخيرة قبل آذان المغرب حسب متابعين.
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