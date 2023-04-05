فيديو لابن أستاذة توفيت في حادث مأساوي لحظات قبل الإفطار يهز الشبكات

هزّ شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر من تصوير ابن أستاذة توفيت، مساء الثلاثاء، في حادث مأساوي لحظات قبل الإفطار بمدينة عنابة.

وتداول نشطاء مقطعا مصورا يظهر تعرض سيارة من نوع “آلتو” للخراب نتيجة الاصطدام الشديد بها من قبل سيارة أخرى من نوع ياريس.

وأظهر ابن الضحية، وهي أستاذة متقاعدة، تدعى سليمة جمعون، وتبلغ من العمر 56 عاما، الحذاء الرياضي لوالدته أمام مكابح السيارة، ومأكولات تسربت من العلب في المقاعد الخلفية.

وفي التعليق على الحادث الأليم، كان الشاب في حالة صدمة شديدة وهو يناديها ويقول بأنه طلب منها أن لا تخرج، ولكنها أبت إلا أن توزع وجبات الإفطار على الأفارقة وعابري السبيل.

وأثرت دموع الشاب المكلوم في رواد الشبكات الذين تداولوا المقطع مع الدعاء لها بالرحمة، لافتين بأنها توفيت في عشر المغفرة وهي تقوم بعمل صالح.

يذكر أن الأستاذة جمعون هي ثاني ضحية من فرق المتطوعين لتوزيع وجبات الإفطار، بسبب تهور السائقين في اللحظات الأخيرة قبل آذان المغرب حسب متابعين.

ولقي مساء الأحد، الشاب العشريني عبد المجيد مرواني، مصرعه إثر حادث دهس، على الطريق السيار شرق – غرب اتجاه وهران منطقة سونلغاز اقليم بلدية وادي سلي.

ومنذ بداية رمضان توفي 24 شخصا وأصيب 1310 آخرون في 1066 حادث مرور سجل بعدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 26 مارس الى 1 أبريل الجاري، حسب ما أفادت به،الثلاثاء، حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه أن أثقل حصيلة سجلت بولاية برج بوعريريج بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث وإصابة 43 آخرين على إثر 35 حادث مرور.