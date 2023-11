فيديو.. لاعب منتخب غانا  يفارق الحياة على أرض الملعب

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم وفاة اللاعب رافائيل دوامينا، على أرض الملعب، خلال مباراة في الدوري الألباني الممتاز.

وتوفي دوامينا، السبت، بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة فريقه كيه إف إغناتيا أمام بارتيزاني، في الدوري الألباني الممتاز.

وانهار اللاعب البالغ في الدقيقة 23 من المباراة، ونقل إلى المستشفى أين فارق الحياة، عن عمر يناهز 28 عاما.

Raphael Dwamena’s final moments in the game today in Albania League.

RIP to him pic.twitter.com/5rWgiZMIIc

— Saddick Adams (@SaddickAdams) November 11, 2023