فيديو.. لاعب منتخب غانا  يفارق الحياة على أرض الملعب

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم وفاة اللاعب رافائيل دوامينا، على أرض الملعب، خلال مباراة في الدوري الألباني الممتاز.

وتوفي دوامينا، السبت، بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة فريقه كيه إف إغناتيا أمام بارتيزاني، في الدوري الألباني الممتاز.

وانهار اللاعب البالغ في الدقيقة 23 من المباراة، ونقل إلى المستشفى أين فارق الحياة، عن عمر يناهز 28 عاما.

Raphael Dwamena’s final moments in the game today in Albania League. RIP to him pic.twitter.com/5rWgiZMIIc — Saddick Adams (@SaddickAdams) November 11, 2023

وتعرض دوامينا الذي نشأ في صفوف سالزبورغ النمساوي، للإغماء في الدقيقة الـ24 من مباراة فريقه وكان دوامينا يلعب بجهاز مزيل الرجفان بسبب معاناته من مشكلة في القلب.

وأظهرت لقطات فيديو منشورة على منصة “إكس”، دوامينا وهو ينهار على أرض الملعب، قبل أن يندفع لاعبو الفريقين إليه.

وسبق أن انهار دوامينا في أكتوبر 2021 خلال مباراة بين فريقه آنذاك بلاو فايس لينز وهارتبيرغ في كأس النمسا، لكنه تعافى وعاد إلى الملاعب.

وأعرب الاتحاد الألباني لكرة القدم في بيان عن “تعازيه العميقة” لعائلة اللاعب وفريق إغناتيا على هذه الخسارة الكبيرة، كما أعلن تأجيل جميع المباريات المقررة نهاية هذا الأسبوع حدادا على وفاة اللاعب الدولي الغاني.