فيديو لامرأة تعتدي على رجل يثير ضجة في مصر

أثار مقطع فيديو تم تداوله لامرأة تعتدي على رجل بآداة خشبية وكلمات نابية، ضجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في مصر.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد تدخلت المحامية نهى الجندي وقدمت بلاغا إلكترونيا عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية حمل رقم 570 عرائض عقب انتشار الفيديو.

وقالت المحامية إن مقطع الفيديو المتداول لمحاولة تعدي سيدة على رجل بأداة خشبية وأخرى تقوم بتصويره في كمبوند بمنطقة الشيخ زايد، يظهر خلاله عدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.

وأكملت المحامية أن الفيديو به استعراض السيدة للقوة من خلال حملها أداة خشبية ومحاولتها التعدي على الشخص “طرف الثاني”، ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون حسب ما ذكرت مقدمة البلاغ.

وأشارت إلى أن السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو تعدت لفظيا على الشخص المجني عليه، بألفاظ خادشة للحياء العام، مما أثار حفظيتها هي وكل من شاهد الفيديو.

ونوهت الجندي إلى أن الطرف الثاني في الفيديو لم يظهر منه أي تعد على السيدة سواء بالقول أو الفعل، بل كان يحاول الابتعاد عنها وتوثيق تعديها عليه، مؤكدة أن تصويره كان في مكان عام وحاول إثبات واقعة، أي غير مخالف للقانون.

من جانبه، قال مساعد رئيس تحرير المصري اليوم يسري البدري، إن أسباب فيديو الخناقة المتداولة في أحد كمباوندات الشيخ زايد، هو خلافات الجيران نتيجة مشادة على جروب الواتساب الخاص بالكمباوند، والرجل ذهب لزوج السيدة للحديث معه، بعدها حدثت المشكلة التي تم توثيقها وتصويرها”.

وأوضح أن الاثنين بعد الواقعة ذهبا إلى قسم الشرطة، وقدما تصالحا، ولا يوجد أي محاضر بين الطرفين داخل قسم الشرطة.