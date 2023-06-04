فيديو لا يصدق.. رضيعة بعمر ثلاثة أيام ترفع رأسها وتزحف!

تداولت مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي فيديو لا يصدق لرضيعة بعمر ثلاثة أيام فقط ترفع رأسها وتحاول أن تزحف في مشهد صدم والدتها.

وبحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد تعرضت الأم الأمريكية سامانثا ميتشل للدهشة عندما بدأت رضيعتها برفع رأسها ومحاولة الزحف بعد ثلاثة أيام فقط من ولادتها.

🚨New mother is stunned when her THREE-DAY-OLD daughter lifts her head, gurgles and begins to CRAWL…. 🤔Hmmm, I wonder why some of these babies are born with black eyes and so advancedhttps://t.co/onPkbvTsZA pic.twitter.com/ldG6cBhxnl — BasiaQ (@q_basia) June 1, 2023

ووثقت السيدة سامانثا وأمها هذه اللحظة المذهلة بالكاميرا بينما كانت الصغيرة نيلا دايس تساباري مستلقيةً على بطنها في سرير الأطفال بالمستشفى.

وخلال مقطع الفيديو الذي نشرته والدة الطفلة ظهرت الرضيعة وهي تتلوى وتصدر ضوضاء وترفع رأسها لبضع ثوانٍ في أثناء النظر حولها.

وفي مقطع الفيديو الذي شاركته سامنثا على تيك توك، يمكن سماعها وهي تسأل والدتها: “هل هذا طبيعي؟”، فأجابت: “لا، عمرها ثلاثة أيام”.

وأضافت: “أمي، إنها تزحف! كيف هذا طبيعي حتى؟، قالت سامانثا: ما هذا بحق الجحيم!”.

وقالت سامانثا (34 سنة)، إنها سارعت لتصوير الحدث المذهل لأنها كانت تعلم أن أصدقاءها وعائلتها لن يصدقوها، وقد اندهشت عندما حاولت ابنتها الزحف لمدة دقيقة كاملة.

وسجلت والدة الطفلة الفيديو في المستشفى بعد يومين ونصف من ولادة ابنتها.

وفي المقطع، يمكن رؤية نيلا دايس الصغيرة التي ترتدي حفاضًا وهي تضع ذراعيها أمامها لدعم جسدها وتزحف في أثناء رفع رأسها.

كما يمكن سماع والدة سامانثا، التي كانت تجلس معها في غرفة المستشفى في ذلك الوقت، وهي تصرخ بدهشة في وجه حفيدتها الموهوبة.

وقالت سامانثا، إن ابنتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر الآن تقف بالفعل بدعم، موضحة أن الوقت لن يمرّ طويلاً حتى تبدأ ابنتها في المشي.

وأوضحت الأم الفخورة بابنتها أنها تشعر وكأنها “لم تنجب قط”، وأنها تصاب بصدمة كل يوم من قوة طفلتها.

وقالت سامانثا: “في المرة الأولى التي رأيتها فيها تزحف كنت في حالة صدمة كاملة. لقد عملت جليسة أطفال معظم حياتي ولدي أكثر من 20 عامًا من الخبرة مع الأطفال ولم أرَ شيئًا كهذا من قبل”.

وأضافت: “أعتقد أنني لن أجد حولي العديد من الأطفال في عمر ثلاثة أيام، لذلك هناك الكثير من المضايقات، لكنني لم أرَ طفلاً مثل هذا من قبل. الطريقة التي رفعت بها رأسها أيضًا وكانت تثرثر تركتني في حالة صدمة كاملة”.

وأكدت أن والدتها وهي الشخص الآخر الوحيد الذي كان في الغرفة عندما حدث ذلك، موضحة أنها طلبت منها تسجيله، حيث إن أحداً لن يصدقها.

ويبلغ متوسط عمر الطفل الذي يبدأ في الزحف نحو تسعة أشهر، ولكن أظهرت نيلة دايس أنها تتجاوز أهدافها التنموية المبكرة.