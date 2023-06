فيديو لا يصدق.. رضيعة بعمر ثلاثة أيام ترفع رأسها وتزحف!

تداولت مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي فيديو لا يصدق لرضيعة بعمر ثلاثة أيام فقط ترفع رأسها وتحاول أن تزحف في مشهد صدم والدتها.

وبحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد تعرضت الأم الأمريكية سامانثا ميتشل للدهشة عندما بدأت رضيعتها برفع رأسها ومحاولة الزحف بعد ثلاثة أيام فقط من ولادتها.

🚨New mother is stunned when her THREE-DAY-OLD daughter lifts her head, gurgles and begins to CRAWL….

🤔Hmmm, I wonder why some of these babies are born with black eyes and so advancedhttps://t.co/onPkbvTsZA pic.twitter.com/ldG6cBhxnl

— BasiaQ (@q_basia) June 1, 2023