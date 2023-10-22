فيديو لثمانينية جزائرية تنادي بفتح الحدود للجهاد في فلسطين يجتاح الشبكات!
اجتاح فيديو جميل لثمانينية جزائرية شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما طالبت بفتح الحدود كي تذهب للجهاد في فلسطين.
الفيديو ملتقط للمسنة الثائرة، يوم الخميس 19 أكتوبر، أثناء مشاركتها في مسيرة الجزائر لدعم فلسطين وإدانة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في قطاع غزة.
وقالت العجوز الجزائرية: “يحلونا الحدود أنا عمري 80 سنة نقدر ندير الطاجين ونطيبلهم.. مازال الأحرار وتحيا فلسطين”.
كل جزائري مستعد للجهاد في فلسطين بما يقدر وكيفما يقدر.
عجوز جزاىرية في الثمانينات من العمر، تقول افتحوا الحدود وسأطبخ للمجاهدين هنالك دعمًا منها .. حيا الله الأحرار 🫡🇵🇸🫀#فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/R2MrAWvr1H
— KHELIFI Dhia’a (@MrDhyaa) October 20, 2023
وحظي المقطع بإشادة واسعة، حيث ارتأى الكثيرون أن المرأة الجزائرية تمتلك شجاعة فائقة، وأشار آخرون إلى أن المرأة الثمانينية من جيل الثورة الأبي، الذي يعرف جيدا معنى القهر والظلم.
عجوز جزائرية ( 80 سنة )
تملك شجاعة لا يملكها حكام العرب ..!!#غزة pic.twitter.com/JLsFHfKgLd
— سمير 🇵🇸🤍🇩🇿 (@belkheiriSamir) October 20, 2023