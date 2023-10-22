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4741 شهيدا في عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة
جواهر

فيديو لثمانينية جزائرية تنادي بفتح الحدود للجهاد في فلسطين يجتاح الشبكات!

جواهر الشروق
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فيديو لثمانينية جزائرية تنادي بفتح الحدود للجهاد في فلسطين يجتاح الشبكات!

اجتاح فيديو جميل لثمانينية جزائرية شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما طالبت بفتح الحدود كي تذهب للجهاد في فلسطين.

الفيديو ملتقط للمسنة الثائرة، يوم الخميس 19 أكتوبر، أثناء مشاركتها في مسيرة الجزائر لدعم فلسطين وإدانة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في قطاع غزة.

وقالت العجوز الجزائرية: “يحلونا الحدود أنا عمري 80 سنة نقدر ندير الطاجين ونطيبلهم.. مازال الأحرار وتحيا فلسطين”.

وحظي المقطع بإشادة واسعة، حيث ارتأى الكثيرون أن المرأة الجزائرية تمتلك شجاعة فائقة، وأشار آخرون إلى أن المرأة الثمانينية من جيل الثورة الأبي، الذي يعرف جيدا معنى القهر والظلم.

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