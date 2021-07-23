فيديو لجثث ضحايا كورونا بجانب القمامة في أكبر مستشفيات تونس يثير الجدل!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم، يظهر من خلاله طريقة حفظ جثامين ضحايا كورونا بجانب القمامة في أكبر مستشفيات تونس، ما أثار جدلا واسعا.

وانتشر المقطع المصور عبر كافة المنصات، وأثار سخط الكثيرين ممن استهجنوا الطريقة المهينة التي يتعامل بها طاقم المستشفى مع الأموات.

وعلق الدكتور منصف حمدون من مستشفى شارل نيكول على الفيديو فور انتشاره بالقول إن العدد اليومي للوفيات تجاوز في المستشفى 10 وفيات يوميا ويصل أحيانا إلى 18 وفاة، وهو ما تسبب في ”اكتظاظ للجثث في قسم الموتى وامتلاء طاقة استيعابه”.

وتابع ”اخراج جثامين موتى كوفيد يحتاج اجراءات خاصة من البلدية، وهي إجراءات تحتاج وقتا.. وتبعا لذلك تم وضع الجثث التي سيتم نقلها سريعا في ذلك المكان”.

وأكد أن المستشفى ”يفكر في اقتناء شاحنة مبردة لحفظ الجثامين”، قائلا ”كان يجب عدم السماح للمواطنين بدخول الغرفة وتصويرها.. لكن عونا وحيد يعمل حينها..”.

وأضاف ”الجثث موضوعة في أكياس خاصة.. وسنتخذ إجراءات لتنظيف الغرفة لأنه لا يعقل وضع جثث مع القمامة”.