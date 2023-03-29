فيديو لحادث مرور أشبه بلقطة في فيلم “أكشن”!

تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو وثق حادث مرور خطير، بدا أشبه بلقطة في فيلم حركة سينمائي “أكشن”.

ووقع الحادث على الطريق السريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الخميس 23 مارس، بعدما تسبب تفكك إطار من سيارة إلى اصطدام مركبة أخرى به، ومن ثم تحليقها عاليا قبل أن تعود وتستقر على الطريق.

ويبدو في الفيديو تضرر سيارة “كيا” من نوع “سول” بعد انقلابها، وأكدت الشرطة أن الحادث المروع لم يسفر عن إصابة أحد بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن سائق السيارة الكبيرة تمكن من السيطرة عليها رغم أنها كانت تسير بثلاث عجلات.