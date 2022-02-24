فيديو لحمامة تؤدي التحية لبوتين يحصد ملايين المشاهدات.. فما حقيقته؟

عشرات آلاف المشاركات وملايين المشاهدات حصدها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروه أنه لحمامة رقمية طوّرها مركز الأبحاث الروسية تردّ التحيّة على الرئيس فلاديمير بوتين. إلا أن الفيديو في الحقيقة مركّب.

يظهر في الفيديو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسير برفقة رجل دين، وتمرّ بجانبهما حمامة سوداء اللون. ويمكن ملاحظة بوتين يلقي التحيّة عليها، لتظهر وكأنّها تردّ عليه التحيّة بالمثل.

جاء في التعليق المرافق “حمامة تردّ التحيّة لبوتين”، وكتب آخرون “ما تشاهدونه بجانب بوتين هو أحد أسلحة الجيل الخامس التي طوّرتها مراكز الأبحاث الروسية وأطلق عليها (الحمامة الآلية)، لا يمكن التفرقة بينها وبين الحمامة الطبيعية (…)”.

بدأ انتشار الفيديو، بحسب ما وقع عليه صحافيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، منذ العام 2017 على مواقع التواصل الاجتماعي وأعيد نشره حديثاً.

وحصد أكثر من 50 ألف مشاركة من هذه الصفحة فقط في فيسبوك إضافة إلى ملايين المشاهدات في صفحات أخرى.

فيديو معدّل رقمياً

إلاّ أن المشاهد المتداولة ليست حقيقيّة، بل خضعت للتعديل الرقميّ.

فقد أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصليّة من الفيديو منشورة على موقع يوتيوب في الأول من جوان 2017.

وعند الثانية الخامسة من الفيديو يمكن مشاهدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمدّ يدّه نحو الحمامة التي صودف مرورها بجانبه. إلا أنها تكمل طريقها من دون أن تُحرّك جانحها كما ظهر في المقاطع المتداولة.